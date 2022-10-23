Після ракетних ударів РФ аварійно зупинилася робота цехів «Рівнеазота»

Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами енергетичної інфраструктури України в суботу, 22 жовтня, у Рівненській області була аварійно призупинена робота головних цехів з виробництва мінеральних добрив на хімічному заводі «Рівнеазот». Причиною стало часткове знеструмлення, повідомила пресслужба Group DF.

Як зазначається, через відсутність електропостачання перестали функціонувати цехи аміаку, азотної кислоти, аміачної селітри й вапняково-аміачної селітри.

"Зусиллями працівників зупинка цехів була проведена чітко згідно регламентів. Екологічна ситуація на підприємстві знаходиться в межах норм", – уточнили в пресслужбі.

Там також додали, що цех нейтралізації та очистки стічних вод продовжує діяльність безперебійно. Він далі приймає стічні води з Рівного у звичайному режимі.