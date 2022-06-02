ДБР арестовало газ "Укрнафты", проданный по сниженной цене компаниям Коломойского

Его реализовывали на нелицензированной бирже.

ДБР арестовало газ
© ЧЕТКО ИНТЕРВЬЮ/ УП

Государственное бюро расследований наложило арест на сжиженный газ ПАО "Укрнафта" в рамках уголовного производства в отношении его незаконной реализации по сниженной стоимости в течение апреля-мая 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

По данным Цензор.НЕТ, его могли приобрести структуры олигарха Игоря Коломойского.

Следователи установили, что полугосударственное предприятие подало заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа в апреле. Тогда аукционный комитет утвердил биржу, предложенную самой "Укрнафтой", которая не имела лицензии на осуществление соответствующей деятельности на организованных товарных рынках.

Как отмечают в ДБР, результаты этого аукциона имеют признаки фальсификации. Ведь газ был продан победителям по цене, которая почти в два раза ниже рыночной.

“В частности, победителем на аукционе признаны два участника с предложением цен около 28 тыс. гривен за тонну, хотя в тот же день на другом аукционе эти же компании смогли купить сжиженный газ с предложениями цен около 55 тыс. гривен за тонну. Остальные участники аукциона предложения цены вообще не предоставляли”, — говорится в сообщении.

По информации ДБР, сумма ущерба, причиненного "Укрнафте", в которой государство имеет значительную долю, может достигать более 300 миллионов гривен.


Максим Царук, ZN.ua

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