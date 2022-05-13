Биткоин вернулся к цене более $30 000, хотя Luna упала до нуля

13 мая биткоин восстановился после резкого падения, вернувшись к отметкам более $30?000, несмотря на обвал стейблокина TerraUSD и связанного с ним токена Luna, пишет CNBC.

К 14:00 по киевскому времени первая криптовалюта стоила $30?520,80, подорожав на 6,4% за последние 24 часа, после обвала до самого низкого с 2020 года уровня. Однако биткоин все еще стоит на 16% меньше, чем неделю назад.

Крах Terra

Обвал криптокорина последних дней был вызван, в первую очередь, обвалом алгоритмического стейблокина TerraUSD (UST). На момент написания токен, который должен стоить ровно $1, стоил 8 центов, по данным coingecko.

Одна из основных особенностей UST — отсутствие зарезервированных средств и других активов для его поддержки. Его механизм стабилизации — сугубо алгоритмический. У TerraUSD есть «парная» криптовалюта — Luna. Если UST падает ниже паритета с долларом, избыточные токены автоматически сжигаются путем обмена на допэмиссию Luna и наоборот.

Но чрезмерная волатильность перегрузила стейблкоин и он не смог удержать свою привязку к доллару. Luna обрушилась следом, и к моменту написания стоила меньше цента.

Из-за более чем 99% падения токена блокчейн Terra, на котором работают LUNA и UST, был вынужден дважды останавливать свою работу. Это привело к тому, что 13 мая крупнейшая криптобиржа мира Binance остановила торги токенами.

Долго ли будет расти биткоин

Но история с UST — не единственная проблема, стоящая перед крипторинком. Другое препятствие — высокая инфляция и резкое усиление монетарной политики ФРС, повлекшие распродажу на фондовых рынках.

«Ситуация с Luna/UST очень сильно ударила по доверию рынка. Большинство криптовалют упали на [более чем] 50%. В комбинации с глобальной инфляцией и опасениями по [экономическому] росту, это не сулит криптовалютам ничего хорошего», — прокомментировал ситуацию Виджай Айяр, вице-президент криптобиржи Luno.

По его словам, нынешний отскок биткоина вряд ли продлится долго. Он считает, что это типичное явление для медвежьего рынка, когда цена подскакивает на 10?30%, тестируя предыдущие уровни поддержки как уровни сопротивления.