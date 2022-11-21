Продажі квартир у новобудовах Києва впали практично до нуля — експерти

Продажі квартир у новобудовах Києва на початку війни впали практично до нуля. Але забудовники все одно суттєво підняли ціни і, здається, не збираються їх знижувати. Навіть за умов низького попиту. Про це пише РБК-Україна.

Падіння ринку. Чому зростають ціни на квартири в новобудовах

Продажі квартир у новобудовах Києва справді впали буквально до нуля. Але говорити про повне заморожування ринку все ж не можна. Угоди відбуваються, але поодинокі — зовсім не так, як було до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Обсяги продажів у новобудовах столиці впали в 10 разів, констатує експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

«Якщо до війни топовий девелопер зі списку компаній першої п'ятірки на ринку продавав 150 250 квартир на місяць, то зараз таких угод лише близько десятка або трохи більше», — заявила експерт.

Але навіть за низького попиту, коли квартири майже не купують, ціна за квдратні метри все одно зростає. Вікторія Берещак бачить дві причини, чому так відбувається: зростання собівартості всіх витрат та інфляція. По-перше, зростає собівартість матеріалів.

Через втрату потужностей українських заводів треба завозити матеріали з-за кордону, порушилися звичні логістичні ланцюжки. Багато співробітників пішли у ЗСУ та інші сили оборони. Брак кваліфікованих кадрів, висока інфляція та здорожчання будматеріалів впливає на собівартість будівництва.

Спочатку НБУ утримував долар, а коли його відпустили у вільне плавання, була певна розбіжність: девелопери все ще намагалися тримати ціни, але вже витрачали на потреби об'єкта вже більше грошей, бо все вже подорожчало.

«Зараз ці ціни вже починають вирівнюватися і показують реальнішу ситуацію. Курс і далі поступово вирівнюватиметься ближче до реального. Загалом у гривневому еквіваленті ми бачимо підвищення вартості квартир на 45%», — каже співрозмовниця.

Те, що забудовники підвищують ціни навіть за дуже низького попиту, може говорити про плани девелопера все-таки здати цей об'єкт в експлуатацію навіть у вкрай складних умовах воєнного часу. І навпаки — якщо ви бачите, що квартиру продають за «довоєнними» цінами, то у забудовника банально може не вистачити грошей на завершення робіт, вважає представник консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

Продажі в новобудовах відбуваються сьогодні в поодиноких випадках, упевнений Костецький. Є категорія тих, кому необхідно продати квартиру терміново. В основному тим, хто переїжджає до іншого регіону чи іншої країни. Також є ті, кому житло потрібно терміново купити. Чимало таких покупців — переселенці з постраждалих від війни регіонів. Але люди все ж частіше дивляться пропозиції на вторинному ринку, ніж у новобудовах.

Під час війни більшість будівництв заморожено. На думку експерта, добудовується умовно один об'єкт із сотні. Як правило, це мережеві забудовники і ті, у кого на об'єкті було продано більшість квартир ще до війни. Багато відділів продажів працюють: компаніям якось потрібно залучати нових клієнтів. Але продаються переважно квартири в тих будинках, які вже добудовані та здані в експлуатацію. Адже гарантій, що здадуть ще недобудований будинок, немає.

Яке житло подорожчало найбільше

Найбільше квартири подорожчали у класі «комфорт плюс», житло у форматі «місто в місті». Також — у поліфункціональних житлових комплексах із міксом інфраструктури, особливо якщо там є різноманітні хаби, коворкінги, каже Вікторія Берещак. Ціни помітно підвищуються там, де керуюча компанія або власники бізнесу потурбувалися про автономні джерела живлення, де є генератори: «У таких комплексах життя триває, і рухаються продажі».

Житло дорожчає і в бізнес-сегменті, у комплексах квартальної забудови. На думку співрозмовниці, найгірше зараз доводиться мас-маркету. Такі квартири практично не продаються.

Експерт припускає, що в будинках такого класу покладатимуться на державні програми відновлення житла та купівлі квартир пільговим категоріям за державні гроші. Також — частково на іпотеку. Але це досить складно, адже середній покупець зараз не готовий жертвувати особистим комфортом, і вибирає будинок, який відповідав би таким його очікуванням:

інфраструктура (наповнення комплексу корисними функціями — магазинами, навчальними центрами, закладами); елементи безпеки (закрита територія, охорона комплексу, відчуття сусідів як одного ком'юніті); енергетична незалежність, продуманість автономних засобів енергії та тепла на випадок форс-мажору. нова тенденція — покупцям стало важливо, щоб комплекс не знаходився поряд з енергетичними та будь-якими стратегічними об'єктами, які стають метою ракетних ударів окупанта.

Таку ж думку поділяє і Сергій Костецький. За його словами, на ринку щодня щось нове. Ще місяць тому ніхто не міг уявити, що розташування житлового будинку біля підстанцій стане при виборі житла серйозною проблемою: зараз такі квартири дуже складно продати, навіть зі знижкою.

Скільки коштує житло у Києві по районах

Під час війни ціни на квадратний метр зросли на 30 45%. Також ціна відрізняється в залежності від класу (економ, комфорт і так далі), від метражу та готовності об'єкта, наявності паркомісць та розташування будинку. Так, в Оболонському районі Києва мінімальна ціна за квадратний метр складає 22 550 грн за умови купівлі трикімнатної квартири, а максимальна — 105 060 грн за метр у вже введеному в експлуатацію будинку преміум-класу одразу біля метро.

Голосіївський — 30 600 69 350 грн за квадратний метр (1,2 2,75 млн грн за готову квартиру);

Оболонський — 22 550 105 060 грн (1,85 12,68 млн грн);

Печерський — 76 000 203 000 грн (3,76 млн грн-50,79 млн грн);

Подільський — 26 000 141 450 грн (1,4 7,5 млн грн);

Святошинський — 30 000 53 000 грн (1,2 3,5 млн грн)

Солом'янський — 26 000 43 000 грн (2,1 3 млн грн);

Шевченківський — 40 000 120 000 грн (2,2 5 млн грн);

Дарницький — 23 500 48 500 грн (1,2 6,05 млн грн)

Деснянський — 29 000 32 000 грн (1,2 1,5 млн грн);

Дніпровський — 27 700 50 800 (1,65 4,24 млн грн).

Однак наявність пропозицій на сайтах продажу нерухомості не завжди відображає реальну картину за цінами, попереджає Сергій Костецький. Насправді люди часто купують квартири дешевше. Їм пропонують знижки та розпродажі, щоб угода відбулася.

Відкладений попит

Поки що на первинному ринку ситуація дуже погана, вважає Сергій Костецький. Він упевнений, що багато забудовників під час війни збанкрутують. Багато компаній вже закрилися: конкуренція на ринку суттєво знижується. Однак ті, які зможуть вижити за таких жорстких умов, суттєво покращать своє становище після перемоги України.

«Чому сьогодні не працює ринок? Не тому, що у людей закінчилися гроші. Вони здебільшого просто не планують їх витрачати, бо не розуміють, що буде завтра. Є побоювання втрати роботи, що треба буде кудись переїжджати, що раптово будуть потрібні гроші. Але згадайте мої слова: як тільки повністю закінчиться війна, одразу на всі ринки — нерухомості, рітейлу, купівлі товарів — будуть приходити колосальні суми, буквально мільярди. Це ті кошти, які люди зараз зберігають і не витрачають», — каже представник SV Development.

Він упевнений: ті бізнеси, які за час війни не збанкрутують і займуться добудовою об'єктів, після закінчення бойових дій почуватимуться дуже добре. До забудовників, які виживуть та не закриються, навіть за умови зростання цін обов'язково підуть люди. Вони захочуть нарешті купити житло, про яке мріяли, і робитимуть це без побоювань. Адже над їхніми будинками вже не літатимуть ракети окупанта.