Дефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой цене

Дефицит соли в Украине будет ликвидирован в ближайшее время за счет поставок из европейских стран. Цены на нее поднимутся, однако на кошельках украинцев это почти не отразится. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава «Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей» Алексей Дорошенко.

Дефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой цене
Фото: ukrinform.ua

«По соли точно не нужно поддаваться на эту панику, потому что дефицита не будет. Вопрос только в одном: как вырастет цена. Сейчас некоторые продавцы пытаются протестировать, по какой цене украинцы готовы покупать соль», — сказал он.

Причины дефицита

Дорошенко напомнил, что дефицит возник из-за того, что из-за боевых действий остановилась «Артемсоль», на которую приходилось 90% рынка. Остальные производители были нишевыми и продавали соль дороже с разными добавками и разного помола.

«Сейчас оказалось, что Артемсоль» под оккупацией, запасы соли уже истощены, запасов как таковых нет. Если до прошлой недели выгребали остатки то в одном городе, то в другом, то сейчас запасов просто нет", — сказал он.

По его словам, украинской соли действительно мало. «Она будет просто импортироваться, как мы видели по многим другим продуктам. По факту мы просто выходим на европейскую цену», — отметил эксперт.

Дорошенко подчеркнул, что соль издалека не завозится, поскольку продукт тяжелый, но дешевый. Поэтому выгодно возить дорогую соль, на которой зарабатывает каждое звено поставки.

Цены на соль

Дорошенко сообщил, что в магазинах уже появляются европейская соль и остатки запасов. В настоящее время оптовые цены составляют от 10 до 14 гривен за килограмм.

«Соответственно, в рознице она может стоить до 25 гривен за килограмм, где-то до 30 гривен», — сказал он, отметив, что ценники по 90 гривен в некоторых магазинах «рассчитаны на сумасшедшего».

Он призвал не поддаваться паническим настроениям, поскольку по другим продуктам Украина давно вышла на европейские цены. «Вопрос нескольких месяцев, когда будут идти полноценные поставки, будут подписаны долгосрочные договоры», — сказал эксперт.

По его словам, хотя цены возрастут, это существенно не отразится на кошельках украинцев.

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