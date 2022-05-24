Автогаз продают уже по цене более 40 грн за литр

В Украине средняя стоимость автогаза по состоянию на 23 мая была 39,24 гривен за литр. Дороже всего топливо для автомобилей с ГБО продавали в сети Mango.

Автогаз продают уже по цене более 40 грн за литр

В частности, сеть Mango за один день подняла цену на автогаз сразу на 5 гривен – до 43,99 гривен за литр. Столько же автогаз стоил и на заправках Нефтек.

На 4 гривны за день увеличилась стоимость автогаза в сети Авантаж – до 41,95 гривен за литр. На 3,99 гривен подорожало топливо для автомобилей с ГБО на АЗС сети KLO – до 42,99 гривен за литр.

Между тем, по состоянию на 23 мая оптовые цены на автогаз были на уровне от 52 тыс. до 72 тысяч гривен за тонну. Дороже всего оптом этот вид топлива продавали на юге Украины – 72 000 гривны за тонну. В западных регионах – от 54 тыс. до 65 000 гривен за тонну.

Автогаз продают уже по цене более 40 грн за литр

Эксперты объясняют повышение цен на автогаз тем, что не удается удовлетворить спрос. Кроме того, продолжается дефицит бензина, что тоже приводит к увеличению стоимости топлива для автомобилей с ГБО.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине продлили бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

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