ГБР арестовало имущество белорусской компании на 20 млн долларов

Речь идет о минеральных удобрениях, которые через Украину хотели переправить за границу, информирует ZN.ua.

В Николаевской области работники Государственного бюро расследований на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями, которое принадлежало государству-агрессору, и арестовали его.

«77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 млн. долларов США (более 700 миллионов гривен)», - раскрыли детали в ГБР.

В частности, 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу, однако не успели из-за роSSийской блокировки Черного моря.

Следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санационных товаров через таможенный контроль. Расследование продолжается.


Ирина Знась, ZN.ua

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