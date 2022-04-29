Власти Индии предложили своим компаниям выкупить долю в «Роснефти»

Индия является крупнейшим потребителем нефти в мире.

Власти Индии предложили своим компаниям выкупить долю в «Роснефти»

Индийское правительство предложило местному бизнесу оценить возможность покупки доли британской компании BP в «Роснефти» и доли американской ExxonMobile в проекте «Сахалин-1». В первом случае это предложили сделать нескольким госкомпаниям, во втором — компании OVL. Об этом со ссылкой на источники сообщает индийское издание Economic Times, информирует ZN.ua.

Ранее Exxon и BP объявили об уходе из РоSSии из-за санкций

По данным двух собеседников издания, Министерство нефти и природного газа издания попросило оценить рассмотреть вопрос о покупке доли BP нефтяные компании с госучастием — ONGC Videsh, Indian Oil, Bharat Petro Resources, Prize Petroleum — дочерней компании Hindustan Pertoleum, Oil India и GAIL. Правительство и компании пока не комментировали возможность сделки, в BP не стало ее комментировать.

Министерство нефти и газа, сообщает индийское издание, обратилось к компании OVL, которая владеет 20% в дальневосточном шельфовом проекте «Сахалин-1». Оно предложило ей оценить возможность приобретения еще 30% в проекте у Exxon Mobile. По словам одного из собеседников Economic Times, индийские компании рассчитывают получить роSSийские активы «по сниженным ценам с учетом связанного с ними риска». Источник добавил, что опасения индийцев связаны с тем, что «инвестиции могут застрять в РоSSии, поскольку санкции могут помешать поставлять нефть и газ в Индию».

Впервые, пишет Economic Times, предложение о покупке индийскими нефтяниками доли BP в «Роснефти» прозвучало в марте, после встречи министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури с главой британской компании Бернардом Луни. Индия — один из крупнейших потребителей нефти в мире, она ввозит около 85% потребляемой нефти. Ежесуточная потребность страны в нефти — 5 млн баррелей.


Середа Елена, ZN.ua

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