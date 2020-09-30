Япония сокращает экспорт стали

В течение августа 2020 года стальной экспорт из Японии составил 2,587 млн. тонн. Улучшение показателей к предыдущему месяцу - 3,9%, но в годовом соотношении объёмы сократились на 14,4%, говорится в материалах японской федерации сталепроизводителей.



На долю продукции из обычных сталей в общем объёме пришлось 1,757 млн. тонн - на 10,1% больше по сравнению с июлем, но на 14,5% меньше к августу 2019 года. Экспорт специальных сталей вырос относительно июля на 8,8%, но в годовом сопоставлении показатели ухудшились на 35,8% до 0,389 млн. тонн.



За январь-август 2020 года Япония экспортировала 22,148 млн. тонн стальной продукции. Снижение объёмов в годовом сопоставлении - 1%. С начала финансового года (апрель-август) показатели по стальному экспорту снизились на 13% до 12,843 млн. тонн.

