Нацбанк планирует выкуп ОВГЗ на вторичном рынке

Совет НБУ обсуждает с МВФ возможность Нацбанка выкупать ОВГЗ на вторичном рынке. Об этом сообщил член Совета НБУ Виталий Шапран во время онлайн дискуссии «Как банковский сектор пережил кризис covid и каковы перспективы возобновления кредитования».

Эксперт считает, что на самом деле МВФ все равно, будет ли НБУ выходить с выкупом. Ему важно, каким будет объем портфеля облигаций у Нацбанка.

«Это правильно. Ведь это и конечная точка, которая даст понимание, финансируется дефицит бюджета или нет », — отметил член Совета НБУ.

По словам эксперта, обсуждаются различные варианты участия НБУ на рынке ОВГЗ. В частности, что на время кризисных лет, когда ВВП снижается, центральный банк может увеличивать на определенную сумму свое участие на рынке облигаций. Например, увеличивать задолженность допустимого лимита, который будет установлен на уровне 50 млрд грн, или 100 млрд грн.

«Модель в процессе обсуждения может быть изменена, но речь о покупке Нацбанком ОВГЗ на первичном рынке и о его участии в финансировании дефицита бюджета не идет», — заверил Виталий Шапран.

Почему нужны изменения

Потребность выхода НБУ на вторичный рынок ОВГЗ, по словам члена Совета НБУ, обусловлена несколькими факторами.

Он напомнил, что из-за отсутствия ликвидности и высокую доходность на вторичном рынке в первом квартале первичный рынок почти не работал. Когда доходность на вторичном рынке растет, в Минфине фактически заблокированы заимствования.

Не лучше была ситуация и во втором квартале. В начале квартала государственные банки брали рефинансирование, у них появлялась определенная ликвидность, и они покупали облигации на первичном рынке. Как временная мера в условиях кризиса — это допустимо, но как регулярная — нет. Поскольку это не рынок, а «перекладывание средств из одного кармана в другой с определенной маржой».

Кроме того, по мнению Шапрана, это поможет сделать рынок привлекательным для нерезидентов. По его словам, самым большим недостатком вторичного рынка ОВГЗ является его низкая ликвидность и то, что из него очень трудно выходить.

«Когда плохие условия обмена валюты облигаций, плохие условия выхода из рынка, когда в портфелях госбанков есть так называемые инфляционные облигации, которые трудно оценить реально, то мы будем иметь таких пугливых нерезидентов, когда они то массово заходят, то массово выходят. И мы будем иметь проблемы и с работой первичного рынка, то есть привлечением средств», — считает эксперт.

По его словам, планы правительства по привлечению 500 млрд грн., которые заложены в проекте госбюджета 2021, реальны. Но вопрос, как организовать работу вторичного рынка, чтобы он не тормозил работу первичного.

По мнению Виталия Шапрана, только НБУ может помочь Минфину сделать рынок «нормальным, ликвидным и привлекательным для нерезидентов».

Нерезиденты выходят из ОВГЗ

Как писал «Минфин», по состоянию на 24 сентября портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился с начала месяца на 3,12 млрд грн. В августе он сократился на 4,9 млрд грн.

В сентябре доля нерезидентов в общем объеме облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) упала ниже 10%. По состоянию на 24 сентября она составляет 9,66%, в то время как на конец августа была на уровне 10,16%.

С марта, когда начался вызванный коронавирусом кризис, нерезиденты сократили портфель ОВГЗ на 43,73 млрд грн.