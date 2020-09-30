Суд обязал ФГВФЛ выплатить 30,5 миллиона негосударственному пенсионному фонду

Апелляционный админсуд обязал Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выплатить НПФ «Первый национальный открытый пенсионный фонд» почти 30,5 млн грн. Об этом говорится в постановлениях суда от 22 сентября.

Суд обязал ФГВФЛ выплатить 30,5 миллиона негосударственному пенсионному фонду
Фото: bankruptcy-ua.com

Решение суда

Суд обязал ФГВФЛ как ликвидатора Имэксбанка вернуть 30 млн 450 тыс. 736,08 грн пенсионных активов ОНПФ «Первый национальный открытый пенсионный фонд», находящихся на депозитных счетах неплатежеспособного Имэксбанка.

Также суд обязал Фонд гарантирования выплатить начисленные, но не выплаченные проценты за счет средств, полученных от реализации имущества (активов) Имэксбанка.

Депозит ОНПФ «Первый национальный открытый пенсионный фонд» объемом 30,5 млн грн оказался самым объемным среди инвестиционных средств НПФ, «зависших» в неплатежеспособных банках.

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Такая же ситуация сложилась после отнесения банка Аркада к неплатежеспособным. Под угрозой потери инвестиций оказались около 26 тыс. физических лиц, которые были участниками пенсионных программ банка (их средства на счетах банка составляли около 400 млн грн) и около 13 тыс. доверителей ФФС, вложивших свои средства в строительство жилой недвижимости.

Девять НПФ и один лайфовый страховщик «Граве Украина страхование жизни» пытаются с помощью судов взыскать с Фонда гарантирования вкладов свои депозиты суммарно почти на 66 млн грн.

Напомним

  • Средства инвесторов (вкладчиков) в пенсионные программы не распространяются гарантированные выплаты из Фонда гарантирования вкладов физлиц и такие средства не включаются в ликвидационную массу при ликвидации банка.

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