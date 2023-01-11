Російський «Лукойл» продає італійський НПЗ ізраїльському фонду прямих інвестицій — FT

Російський «Лукойл» погодився продати свій сицилійський нафтопереробний завод фонду приватних інвестицій, який підтримується Ізраїлем і який співпрацював із трейдером сировинних товарів Trafigura. Пропозиція американської Crossbridge Energy Partners і нафтотрейдера Vitol в останній момент була відхилена.

Угода, яку планується завершити до кінця березня, дозволить заводу уникнути націоналізації або закриття після того, як санкції ЄС в грудні відрізали його від поставок російської нафти. Два близьких до подробиць угоди джерела повідомили, що за придбання підприємства, яке може переробляти приблизно 355 000 барелів нафти на день GOI Energy заплатить Лукойлу — найбільшій недержавній російській нафтовій компанії — близько 1,5 мільярда євро. Trafigura, у свою чергу, не прийматиме прямий пакет акцій заводу, однак допоможе забезпечити його оборотним капіталом і сирою нафтою, одночасно продаючи нафтопродукти, які він виробляє, за ексклюзивною угодою. Ця угода є важливою для італійського уряду, який побоювався закриття одного з найбільших промислових майданчиків у Західній Європі після того, як через вторгнення Росії в Україну банки відмовилися від співпраці з Лукойлом.

Наближені до міністра економічного розвитку Італії Адольфо Урсо джерела, заявили, що придбання підлягатиме «звичайним перевіркам з точки зору антимонопольних та екологічних правил, а також підтримки рівня виробництва та зайнятості».

Раніше завод продовжував роботу, покладаючись виключно на російські поставки нафти від Лукойлу, однак з грудня санкції ЄС заборонили її морський імпорт з Росії. Побоюючись, що Лукойл не зможе домовитись про продаж, минулого місяця уряд Італії ухвалив надзвичайний указ для забезпечення роботи заводу, в тому числі шляхом тимчасової націоналізації.

За словами людей, обізнаних з його діяльністю, GOI є підрозділом Argus New Energy Group, фонду прямих інвестицій, який переважно підтримується ізраїльськими інвесторами. Його виконавчим директором є Міхаіл Бобров, який раніше керував операціями Trafigura в Ізраїлі. Через іншу компанію Бобров також має частку в Basan Group, яка управляє найбільшим нафтопереробним заводом Ізраїлю.

Ця угода допоможе збільшити обсяги торгівлі для Trafigura, яка припинила продаж сирої нафти для «Роснєфті», російського державного нафтового лідера.

Crossbridge вів переговори з Лукойлом кілька місяців. Наприкінці минулого року компанія була близька до досягнення угоди про купівлю НПЗ у рамках пропозиції, підтриманої Vitol, одним із головних конкурентів Trafigura.

Люди, які безпосередньо знайомі з переговорами, повідомляли, що Рим і місцеві профспілки стурбовані тим, що продаж заводу Crossbridge міг призвести до скорочення робочих місць. Водночас, джерело у Crossbridge спростувало плани скоротити кількість співробітників, висловивши здивування тим, що пропозицію було відхилено після кількох місяців переговорів.

Італійський чиновник повідомив, що вибір зводився до найкращої грошової пропозиції. Crossbridge, як повідомляється, запропонувала близько 1 мільярда доларів.

На сицилійському заводі працює понад 1000 людей і опосередковано підтримуються близько 2000 робочих місць в одному з найбідніших районів Італії. Бен Лакок, співголова відділу торгівлі нафтою в Trafigura, сказав, що структура угоди є «розумною моделлю» для галузі, і вказав, що компанія готова повторити її в майбутньому.

«Це об’єднує групу інвесторів, які прагнуть безпосереднього доступу до нафтопереробки, і експерта з логістики Trafigura, який може надати підтримку», — сказав Лакок.