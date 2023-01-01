Майже 1200 га земель лісового фонду вивели у приватну власність два держреєстратори на Житомирщині.

Власність колишніх колгоспів, 1170 га земель, які перебувають у постійному користуванні лісогосподарського підприємства, незаконно зареєстрували за шістьма приватними підприємствами, повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

У скоєнні незаконних дій підозрюються начальник районного центру надання адміністративних послуг та державний реєстратор відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно двох територіальних громад Житомирського району Житомирської області.