Майже 1200 га земель лісового фонду вивели у приватну власність два держреєстратори на Житомирщині.

Вкрадені землі оцінюють у 1,3 мільярда гривень.

Майже 1200 га земель лісового фонду вивели у приватну власність два держреєстратори на Житомирщині.
© Pixabay

Власність колишніх колгоспів, 1170 га земель, які перебувають у постійному користуванні лісогосподарського підприємства, незаконно зареєстрували за шістьма приватними підприємствами, повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

У скоєнні незаконних дій підозрюються начальник районного центру надання адміністративних послуг та державний реєстратор відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно двох територіальних громад Житомирського району Житомирської області.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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