Интерпайп критикует условия проведения аукционов Энергоатома на УЭБ

Интерпайп критикует условия проведения аукционов Энергоатома на УЭБ

Украинская промышленная компания "Интерпайп" заявляет, что фактически не может покупать энергию на аукционах "Энергоатома" на Украинской энергетической бирже и критикует условиях их проведения. Об этом в интервью агентству Expro сообщил Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайп".

"Там выставляют крупные лоты, которые могут покупать только очень крупные трейдеры. Последний аукцион наглядно это продемонстрировал. Мы подали заявку, как и другие участники рынка. Но наши заявки даже не рассматривали. "Энергоатом" укрупнил лот и продал одному покупателю весь объем за ценой 1120 грн./МВт-ч несмотря на то, что были заявки по цене до 1300 грн./МВт-ч. Если бы "Энергоатом" продал 10 лотов с более высокой ценой, он бы дополнительно заработал около 100 млн. грн.", - сказал он.

Д.Морозов также заявил, что ряд факторов искажают и основную идею введения специальных аукционов "Энергоатома" - предоставить промышленным потребителям доступ к прямым закупкам электроэнергии.

"Те объемы, которые сегодня выставляются на спецаукционы, не могут удовлетворить потребности больших промпотребителей. По нашим расчетам, необходимо увеличить объемы продаж на специальных аукционах с 5% до 15%", - сказал он.

Кроме того, по его словам, спецаукционы имеют целый ряд ограничений. "Во-первых, нельзя перепродавать избыточную электроэнергию. Если на производстве произошла незапланированная остановка и завод не использовал закупленные объемы, это наши прямые убытки", - отметил топ-менеджер.

Д.Морозов также указал, что суммарный объем э/энергии, который приобретает покупатель на спецаукционе, не может превышать 90% объема его потребления за аналогичный период прошлого года.

"То есть, если в этом году у нас снизилось производство из-за коронакризиса, то в случае роста производства в следующем года мы не сможем подать заявку на бóльший объем. Почему бы, например, не поднять процент с 90% до 120%", - констатировал директор по экономике и финансам.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине вступил в силу запрет аукционов по большой приватизации на период карантинаВ Украине вступил в силу запрет аукционов по большой приватизации на период карантина
В ЕС назвали условия для предоставления 1,2 миллиарда евро УкраинеВ ЕС назвали условия для предоставления 1,2 миллиарда евро Украине
В первом полугодии Интерпайп торговал трубами себе в убытокВ первом полугодии Интерпайп торговал трубами себе в убыток
Трейдер Коломойского купил электроэнергию "Энергоатома" дешевле рынкаТрейдер Коломойского купил электроэнергию "Энергоатома" дешевле рынка
Нацбанк изменил условия экстренного кредитования банковНацбанк изменил условия экстренного кредитования банков
В Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – ИнтерпайпВ Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – Интерпайп
Интерпайп увеличил продажи труб на рынках Ближнего ВостокаИнтерпайп увеличил продажи труб на рынках Ближнего Востока
Государственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудитаГосударственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудита
Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.
ВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроляВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроля
Последние новости
Подгружаем последние новости