Интерпайп критикует условия проведения аукционов Энергоатома на УЭБ

Украинская промышленная компания "Интерпайп" заявляет, что фактически не может покупать энергию на аукционах "Энергоатома" на Украинской энергетической бирже и критикует условиях их проведения. Об этом в интервью агентству Expro сообщил Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайп".



"Там выставляют крупные лоты, которые могут покупать только очень крупные трейдеры. Последний аукцион наглядно это продемонстрировал. Мы подали заявку, как и другие участники рынка. Но наши заявки даже не рассматривали. "Энергоатом" укрупнил лот и продал одному покупателю весь объем за ценой 1120 грн./МВт-ч несмотря на то, что были заявки по цене до 1300 грн./МВт-ч. Если бы "Энергоатом" продал 10 лотов с более высокой ценой, он бы дополнительно заработал около 100 млн. грн.", - сказал он.



Д.Морозов также заявил, что ряд факторов искажают и основную идею введения специальных аукционов "Энергоатома" - предоставить промышленным потребителям доступ к прямым закупкам электроэнергии.



"Те объемы, которые сегодня выставляются на спецаукционы, не могут удовлетворить потребности больших промпотребителей. По нашим расчетам, необходимо увеличить объемы продаж на специальных аукционах с 5% до 15%", - сказал он.



Кроме того, по его словам, спецаукционы имеют целый ряд ограничений. "Во-первых, нельзя перепродавать избыточную электроэнергию. Если на производстве произошла незапланированная остановка и завод не использовал закупленные объемы, это наши прямые убытки", - отметил топ-менеджер.



Д.Морозов также указал, что суммарный объем э/энергии, который приобретает покупатель на спецаукционе, не может превышать 90% объема его потребления за аналогичный период прошлого года.



"То есть, если в этом году у нас снизилось производство из-за коронакризиса, то в случае роста производства в следующем года мы не сможем подать заявку на бóльший объем. Почему бы, например, не поднять процент с 90% до 120%", - констатировал директор по экономике и финансам.

