Работа в Венгрии: условия труда и зарплата, на которые могут рассчитывать беженцы из Украины

В Венгрии для украинцев в основном нет проблем с трудоустройством. Однако круг вакансий для наших сограждан достаточно узкий. При этом работа в Венгрии предполагает высокую загруженность и довольно низкую зарплату – существенно меньше, чем в других странах Евросоюза .

О том, кем украинцы могут устроиться в Венгрии, и на какую зарплату им стоит рассчитывать, рассказали в rbc.ua.

Какая работа в Венгрии доступна украинцам

Сразу скажем: на специальности, требующие высокой квалификации, украинцам в основном путь заказан. Причина – языковый барьер. Если вы хотите неплохо устроиться в этой стране, нужно владеть венгерским языком. Причем, даже если вы хорошо владеете английским, однако не знаете венгерского, на выгодное трудоустройство рассчитывать не стоит.

Поэтому без знания языка можно только устроиться на работу где-нибудь на крупном предприятии, а также уборщиком или обслуживающим персоналом на кухне заведений общепита.

Заводы, на которых можно найти себе работу. разбросаны по всей Венгрии, в основном в небольших городах. Если же вы хотите остаться в столице, то здесь можно рассчитывать только на работу уборщика или подсобного работника на кухне, которому придется и мыть посуду, и протирать полы, и выполнять еще кучу разнообразных поручений.

Как устроиться на работу в Венгрии

В этой стране работодатели не требуют с беженцев документа о временной защите. Для того, чтобы вас взяли, достаточно иметь загранпаспорт.

Если человека взяли на работу, то ему оформляют временный вид на жительство (ВНЖ).

Самостоятельный поиск работы обычно дает скудные результаты. Лучше устраиваться через посредников. Посредники берут деньги за свои услуги – примерно 1 тысячу гривен за одну вакансию. При этом соискателям работы нужно держать ухо востро: иногда посредники, взяв деньги за обещанную услугу, "растворяются". Поэтому, прежде чем прибегать к услугам какого-либо посредника, постарайтесь заполучить отзывы о нем.

Обычно объявления о вакансиях можно найти в группах Facebook и Viber. В частности, объявления о вакансиях можно найти в группах "Бесплатные вакансии в Будапеште" и "Робота в Угорщині ".

Условия труда, на которые могут рассчитывать украинцы

Тем, кто устроился на завод, предприятие обычно предоставляет общежитие. В общежитии – по 3-4 койко-места в каждой комнате. С детьми до 3 лет вообще на работу не берут, с животными – отказывают в проживании.

Обычно, чтобы доехать с общежития до работы, предприятие предоставляет транспорт.

Трудиться придется посменно. Длительность смен – по 10-12 часов. Выходной день всего один в неделю.

Уборщикам и мойщикам жилье обычно не предоставляют, однако исключения бывают.

Зарплата для украинцев в Венгрии

Уборщикам и прочему обслуживающему персоналу платят порядка 1100 форинтов в час. На наши деньги это 90 гривен. При этом, например, электрики получают за час 1800 форинтов (143 гривны). Но, естественно, без опыта работы на такую специальность не устроишься.

В общем, уборщики могут рассчитывать на зарплату порядка 180 тысяч форинтов (14 392 гривны) в месяц. А заводские рабочие могут получить около 200 тысяч форинтов или 16 000 гривен.

Летом и осенью вакансий в Венгрии становится больше: требуются сезонные рабочие на уборку лаванды и на виноградники. Там нужна очень хорошая физическая форма, чтобы выдержать ритм и продолжительность работы на плантациях. Однако и там более чем на 16 000 гривен не стоит рассчитывать.