Украина выплатила проценты по облигациям на сумму $110 миллионов

25 сентября Министерство финансов погасило шестой купон по еврооблигациям сроком обращения до 2032 года. Общая сумма выплаты процентов на прошлой неделе составила $ 110 625 000. Об этом сообщили в Минфине, пишет Интерфакс-Украина.

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О чем идет речь

В сентябре 2017 Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд. Из них в том числе $1 млрд 681 млн 877,022 тысяч для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах. Последние были выпущены в 2015 году в рамках реструктуризации долга.

Новые 15-летние еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода 25 марта и 25 сентября.

Погашение евробондов планируется выполнить равными частями в размере 25% от основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031, 25 марта и 25 сентября 2032.

Напомним

23 июля 2020 года Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 на сумму $ 2 млрд под 7,25% годовых.