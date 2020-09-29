Украина выплатила проценты по облигациям на сумму $110 миллионов

25 сентября Министерство финансов погасило шестой купон по еврооблигациям сроком обращения до 2032 года. Общая сумма выплаты процентов на прошлой неделе составила $ 110 625 000. Об этом сообщили в Минфине, пишет Интерфакс-Украина.

Украина выплатила проценты по облигациям на сумму $110 миллионов
Фото: unn.com.ua

О чем идет речь

В сентябре 2017 Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд. Из них в том числе $1 млрд 681 млн 877,022 тысяч для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах. Последние были выпущены в 2015 году в рамках реструктуризации долга.

Новые 15-летние еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода 25 марта и 25 сентября.

Погашение евробондов планируется выполнить равными частями в размере 25% от основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031, 25 марта и 25 сентября 2032.

Напомним

23 июля 2020 года Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 на сумму $ 2 млрд под 7,25% годовых.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроектДепутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроект
Украина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке сталиУкраина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке стали
Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%
В 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газамиВ 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газами
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет 330 миллионовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет 330 миллионов
В январе-августе Украина сократила экспорт агропродукцииВ январе-августе Украина сократила экспорт агропродукции
НСЗУ выплатила медучреждениям более 965 млн грн за оказание помощи пациентам с инфарктом и инсультомНСЗУ выплатила медучреждениям более 965 млн грн за оказание помощи пациентам с инфарктом и инсультом
Bank of New York обработал операции на $137 миллионов от пирамиды OneCoiBank of New York обработал операции на $137 миллионов от пирамиды OneCoi
Суд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал БанкаСуд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал Банка
Украина снижает потребление электроэнергииУкраина снижает потребление электроэнергии
Последние новости
Подгружаем последние новости