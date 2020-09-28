В ЕС слишком много банков: экономика не выдерживает

О неблагополучной ситуации в экономике Европы из-за банковского сектора пишут экономические аналитики в европейских СМИ.

В ЕС слишком много банков: экономика не выдерживает
Фото: whatismoney.ru

Что в реальности

Евросоюз перегружен банками, хотя их общее количество в Европе сократилось с 8 тыс. в 2015 году до примерно 6 тыс. в 2020-м.

По данным Европейской банковской федерации, на каждые 100 тыс. жителей приходится 41 отделение банка, что примерно вдвое больше, чем в США.

Какая проблема

Рентабельность инвестиций низкая во всех 27 государствах – членах ЕС. Рентабельность капитала 113 банков, контролируемых Европейским центробанком (ЕЦБ), упала в прошлом году с 6,2% до 5,2%, что намного меньше, чем у большинства их американских и азиатских конкурентов.

Какой выход

После финансового кризиса 2008 года наблюдалась устойчивая, но падающая тенденция к консолидации банков. В 2016 году стоимость транзакций достигла самого низкого уровня с 2000 года.

Даниэле Нуи, бывший председатель наблюдательного совета ЕЦБ, утверждает, что чрезмерное банковское обслуживание создает слабые места в системе. Это побудило регулирующие органы поощрять консолидацию в банковском секторе, которая начала замедляться задолго до пандемии.

1 сентября ЕЦБ подготовил Руководство по надзору за банковскими слияниями и поглощениями, чтобы дать толчок развитию этого процесса в Европе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбыОтмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы
Фонд гарантирования выставил на продажу пул активов трех банковФонд гарантирования выставил на продажу пул активов трех банков
Депутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроектДепутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроект
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Прибыль банков Украины в августе сократилась в 1,8 разаПрибыль банков Украины в августе сократилась в 1,8 раза
Фонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллионаФонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллиона
Нацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучрежденияНацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучреждения
Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов 26,6 миллионаФонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов 26,6 миллиона
Госстат: Экономика Украины во втором квартале упала на 11,4%Госстат: Экономика Украины во втором квартале упала на 11,4%
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Последние новости
Подгружаем последние новости