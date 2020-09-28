В ЕС слишком много банков: экономика не выдерживает
О неблагополучной ситуации в экономике Европы из-за банковского сектора пишут экономические аналитики в европейских СМИ.
Что в реальности
Евросоюз перегружен банками, хотя их общее количество в Европе сократилось с 8 тыс. в 2015 году до примерно 6 тыс. в 2020-м.
По данным Европейской банковской федерации, на каждые 100 тыс. жителей приходится 41 отделение банка, что примерно вдвое больше, чем в США.
Какая проблема
Рентабельность инвестиций низкая во всех 27 государствах – членах ЕС. Рентабельность капитала 113 банков, контролируемых Европейским центробанком (ЕЦБ), упала в прошлом году с 6,2% до 5,2%, что намного меньше, чем у большинства их американских и азиатских конкурентов.
Какой выход
После финансового кризиса 2008 года наблюдалась устойчивая, но падающая тенденция к консолидации банков. В 2016 году стоимость транзакций достигла самого низкого уровня с 2000 года.
Даниэле Нуи, бывший председатель наблюдательного совета ЕЦБ, утверждает, что чрезмерное банковское обслуживание создает слабые места в системе. Это побудило регулирующие органы поощрять консолидацию в банковском секторе, которая начала замедляться задолго до пандемии.
1 сентября ЕЦБ подготовил Руководство по надзору за банковскими слияниями и поглощениями, чтобы дать толчок развитию этого процесса в Европе.