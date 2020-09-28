В ЕС слишком много банков: экономика не выдерживает

О неблагополучной ситуации в экономике Европы из-за банковского сектора пишут экономические аналитики в европейских СМИ .

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Что в реальности

Евросоюз перегружен банками, хотя их общее количество в Европе сократилось с 8 тыс. в 2015 году до примерно 6 тыс. в 2020-м.

По данным Европейской банковской федерации, на каждые 100 тыс. жителей приходится 41 отделение банка, что примерно вдвое больше, чем в США .

Какая проблема

Рентабельность инвестиций низкая во всех 27 государствах – членах ЕС . Рентабельность капитала 113 банков, контролируемых Европейским центробанком (ЕЦБ), упала в прошлом году с 6,2% до 5,2%, что намного меньше, чем у большинства их американских и азиатских конкурентов.

Какой выход

После финансового кризиса 2008 года наблюдалась устойчивая, но падающая тенденция к консолидации банков. В 2016 году стоимость транзакций достигла самого низкого уровня с 2000 года.

Даниэле Нуи, бывший председатель наблюдательного совета ЕЦБ , утверждает, что чрезмерное банковское обслуживание создает слабые места в системе. Это побудило регулирующие органы поощрять консолидацию в банковском секторе, которая начала замедляться задолго до пандемии.