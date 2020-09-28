Аналитики Citigroup: Украинские евробонды с погашением в марте 2033 года подешевеют

Аналитики Citi Research считают, что уязвимости в макроэкономике Украины становятся все более очевидными. Об этом говорится в обзоре Citi Research об Украине.

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О кредитном рейтинге суверена

Кредитный рейтинг Украины на уровне B от Fitch и S&P эксперты считают справедливым. К его ухудшению могут привести:

«потенциальный шум в отношениях с МВФ »;

»; общая динамика (включая движение курса гривни) и ее последствия для портфельных инвестиций;

любые потенциально неблагоприятные политические изменения.

Об украинских евробондах

По мнению авторов Citi Research, украинские евробонды с погашением в марте 2033 года подешевеют. Поэтому специалисты ставят на их понижение в отличие от бондов Египта, отмечая позитивный тренд долговых бумаг арабской страны. Причина — риски экономической политики украинских властей на фоне вялых реформ.

О госбюджете

В Citi прогнозируют дефицит госбюджета в 7,3% в отличие от предусмотренного законопроектом уровня 6%. Аналитики не исключают, что реальный бюджетный дефицит в 2021 году может превысить 8% валового внутреннего продукта, так как прогнозы номинального и реального роста ВВП могут оказаться слишком оптимистичными.

Эксперты отмечают, что правительство в проекте госбюджета на 2021 год ожидает увеличения налоговых поступлений за счет налога на доходы физлиц, НДС и акцизов. «Например, в проекте говорится о росте поступлений от НДС с произведенных в Украине товаров более чем на 50%, что мы считаем чрезмерным, поскольку это означает резкое увеличение внутреннего потребления, а также значительное повышение эффективности сбора налогов», — считают аналитики.

О сотрудничестве с МВФ

В обзоре Citi говорится также, что Украина ожидает до конца года получить еще два транша от МВФ по $700 млн каждый. Однако процесс сотрудничества «стал более неустойчивым», и визит миссии Фонда, запланированный на август, не состоялся.

По мнению аналитиков, прогресс с МВФ вероятно потребует полной ясности в вопросе НАБУ после недавнего постановления Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.