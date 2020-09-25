Автогаз неуклонно дорожает в эконом-сегменте

Автогаз неуклонно дорожает в эконом-сегменте

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 18 по 25 сентября повысили стоимость автогаза на 10–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 11–15 коп./л, до 11,57–11,60 грн./л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Житомирской области, где группа увеличила цены на 30–60 коп./л — до 10,85–11,15 грн/л. В Черкасской и Винницкой областях продукт подорожал на 45 коп./л, в остальных регионах — на 10–35 коп./л.

На станциях Motto в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях за неделю цена автогаза выросла на 20 коп./л, до 11,38–11,69 грн/л. При этом средняя розничная цена ресурса поднялась на 13 коп./л, до 11,66 грн/л.

Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 18 коп./л, до 12,47 грн/л. В то же время сеть станций "Авантаж" повысила цены на автогаз на 30 коп./л, до 11,45 грн/л.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", SUN OIL, Mango и "Рур груп" подняли цены на 5–20 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине с 18 по 25 сентября составила 12,02 грн/л (+4 коп./л).

МинПром по материалам enkorr

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