Укрзализныце придется выплатить 68 млн долл. Сбербанку

Укрзализныце придется выплатить 68 млн долл. Сбербанку

Восточный апелляционный хозсуд своим постановлением от 17 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение, которым "Укрзализныця" была признана правопреемником "Донецкой железной дороги" и должником в деле, в рамках которого "Сбербанк" взимал с "Донецкой железной дороги" 68 млн долл на основании судебных решений. Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" заявляла, что украинская "дочка" роSSийского "Сбербанка" реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подлежащие погашению до конца июля. Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты с вступлением окончательной силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога".

"Укрзализныця" должна была погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов "УЗ", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Как уточнила "УЗ", по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед "Сбербанком" – 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" – 1,2 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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