АМКУ оштрафовал аптеку за продажу препарата "Антикоронавирус"

Согласно опросу, у покупателей возникало впечатление, что он имеет профилактические или лечебные свойства.

АМКУ оштрафовал аптеку за продажу препарата "Антикоронавирус"
www.amc.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал владельцев аптеки за производство и распространение препарата, рекламировавшегося как "средство от коронавируса".

Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Он отметил, что, согласно опросу, при покупке препарата, на этикетке которого есть обозначение "Антикоронавирус", у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства.

"Сегодня принято решение оштрафовать владельцев аптеки за производство и распространение препарата, который рекламировался как "средство от коронавируса". Так и назывался "Антикоронавирус". Волна возмущения появлением этого "препарата" прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же. Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет до сих пор. А препараты под названием "Антикоронавирус" - есть", - написал Хмельницкий.

"Конечно, это было сознательное введение в заблуждение людей. Конечно, мы приняли решение о наказании компании. Денежный штраф - 30 тыс. гривен. И пятно на репутации", - добавил глава отделения АМКУ.

Фото: tyzhden.ua

Напомним, британские ученые считают, что недорогой и доступный препарат дексаметазон может помочь спасти жизни многих тяжелобольных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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