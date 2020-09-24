Национальный банк Украины выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40,19 тонны. Об этом говорится в сообщении регулятора.



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[url=http://novostey.com/business/news912990.html]40 тонн изъятых из обращения монет НБУ будет продавать на аукционе - Финансы на Новостей.COM[/url]

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