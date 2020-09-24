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2020-09-24
40 тонн изъятых из обращения монет НБУ будет продавать на аукционе
Национальный банк Украины выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40,19 тонны. Об этом
Фото: rbc.ua
На когда запланирован аукцион
Проведение аукциона запланировано на 9 октября.
Цена лота
Начальная цена продажи лота 135 470 грн с НДС.
Предыстория
- Начиная со 2 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.
- С 1 октября НБУ начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.
- Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.