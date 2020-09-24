40 тонн изъятых из обращения монет НБУ будет продавать на аукционе

Национальный банк Украины выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40,19 тонны. Об этом говорится в сообщении регулятора.

40 тонн изъятых из обращения монет НБУ будет продавать на аукционе
Фото: rbc.ua

На когда запланирован аукцион

Проведение аукциона запланировано на 9 октября.

Цена лота

Начальная цена продажи лота 135 470 грн с НДС.

Предыстория

  • Начиная со 2 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.
  • С 1 октября НБУ начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.
  • Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучрежденияНацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучреждения
Vale хочет производить 400 млн тонн сырья в годVale хочет производить 400 млн тонн сырья в год
Фонд госимущества начал продавать спиртзаводыФонд госимущества начал продавать спиртзаводы
Для восстановления экономики ЕС будет использовать криптоактивыДля восстановления экономики ЕС будет использовать криптоактивы
Швейцария будет принимать налоговые платежи в криптовалютеШвейцария будет принимать налоговые платежи в криптовалюте
Прокат будет дорожать и дальше – УПЭПрокат будет дорожать и дальше – УПЭ
Мировые центробанки в июле закупили всего 8,8 тонн золотаМировые центробанки в июле закупили всего 8,8 тонн золота
Тернопольских фискалов подозревают в присвоении 60 тонн контрафактного алкоголяТернопольских фискалов подозревают в присвоении 60 тонн контрафактного алкоголя
Украина экспортировала 8 млн тонн зерна нового урожаяУкраина экспортировала 8 млн тонн зерна нового урожая
Законность приватизации отеля “Днепр” будет решаться в судеЗаконность приватизации отеля “Днепр” будет решаться в суде
Последние новости
Подгружаем последние новости