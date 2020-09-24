Бразилия установила ставку пошлины для украинских труб

Бразильский исполнительный комитет Camex Management (Gecex) вынес первое окончательное решение о пересмотре антидемпинговых мер в отношении бесшовных труб из углеродистой стали из Украины, продолжая взимать пятилетнюю пошлину AD на эти товары.



Ставка налога для ООО "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп НТЗ" была установлена в размере 145,26 долл. за тонну, а для других украинских компаний - 708,60 долл. за тонну.



Речь идет о бесшовных трубах из углеродистой стали для трубопроводов нефти и природного газа с наружным диаметром менее или равным 141,3 мм, которые подпадают под налоговый код Mercosur 7304.19.00.

