Morgan Stanley: получение Украиной транша МВФ в 2020 году маловероятно
Получение Украиной до конца 2020 года транша МВФ на $0,7 млрд выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом. Об этом
Факторы, влияющие на получение транша
Инвестбанкиры считают, что планы украинского Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете-2021 за счет размещения ОВГЗ слишком завышены. Именно это подталкивает Украину к сотрудничеству с МВФ, хотя текущая программа с Фондом уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра.
«Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что гораздо выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд грн», – подчеркивают аналитики.
В Morgan Stanley считают, что проблемы с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы.
Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: «пять предыдущих программ с Фондом были профинансированы лишь на 40%», – говорится в сообщении.
Финансисты добавляют, что срок обращения ОВГЗ сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться.
При этом, аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в 2020 году, но при наличии такой возможности на рынке.
Какие условия МВФ поставил Украине
Как сообщал «Минфин», 12 июня МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины. В этих документах перечисляются условия, которые должны выполнить правительство Украины и НБУ, чтобы получить остаток средств от МВФ ($2,9 миллиарда).
Озвученные МВФ цели для получения транша
- До конца июня — утверждение планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.
- До конца августа — пересмотр всех тарифов на отопление и принятие упрощенной процедуры изменения домохозяйствами поставщика услуг.
- До конца сентября — подготовка новых организационных структур и системы для ГНС и ГТС с тем, чтобы с 1 января 2021 года они действовали как два отдельных единых юридических лица.
- До конца сентября — усиление корпоративного управления на государственных предприятиях, в том числе расширение полномочий наблюдательного совета Нафтогаза.
- До конца октября внесение изменений в закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц и другие законодательные акты с целью совершенствования механизма ликвидации банков и возвращения активов.
- До конца октября также нужно внести изменения в закон о Высшем совете правосудия для улучшения процесса отбора кандидатов.
- До конца ноября должны быть внесены изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, для того чтобы заполнить пробелы относительно эффективной практики корпоративного управления и расширить полномочия НБУ.
- До конца марта 2021 года согласно меморандуму Государственная аудиторская служба Украины с участием независимых аудиторов должна провести проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на борьбу с коронавирусом.
Напомним
12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.