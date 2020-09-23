Morgan Stanley: получение Украиной транша МВФ в 2020 году маловероятно

Получение Украиной до конца 2020 года транша МВФ на $0,7 млрд выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом. Об этом говорится в материалах аналитиков инвестбанка Morgan Stanley.

Фото: minfin.com.ua

Факторы, влияющие на получение транша

Инвестбанкиры считают, что планы украинского Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете-2021 за счет размещения ОВГЗ слишком завышены. Именно это подталкивает Украину к сотрудничеству с МВФ , хотя текущая программа с Фондом уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра.

«Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что гораздо выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд грн», – подчеркивают аналитики.

В Morgan Stanley считают, что проблемы с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы.

Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: «пять предыдущих программ с Фондом были профинансированы лишь на 40%», – говорится в сообщении.

Финансисты добавляют, что срок обращения ОВГЗ сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться.

При этом, аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в 2020 году, но при наличии такой возможности на рынке.

Какие условия МВФ поставил Украине

Как сообщал «Минфин», 12 июня МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины. В этих документах перечисляются условия, которые должны выполнить правительство Украины и НБУ, чтобы получить остаток средств от МВФ ($2,9 миллиарда).

Озвученные МВФ цели для получения транша

До конца июня — утверждение планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.

До конца августа — пересмотр всех тарифов на отопление и принятие упрощенной процедуры изменения домохозяйствами поставщика услуг.

До конца сентября — подготовка новых организационных структур и системы для ГНС и ГТС с тем, чтобы с 1 января 2021 года они действовали как два отдельных единых юридических лица.

До конца сентября — усиление корпоративного управления на государственных предприятиях, в том числе расширение полномочий наблюдательного совета Нафтогаза.

До конца октября внесение изменений в закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц и другие законодательные акты с целью совершенствования механизма ликвидации банков и возвращения активов.

До конца октября также нужно внести изменения в закон о Высшем совете правосудия для улучшения процесса отбора кандидатов.

До конца ноября должны быть внесены изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, для того чтобы заполнить пробелы относительно эффективной практики корпоративного управления и расширить полномочия НБУ.

и Всемирным банком, для того чтобы заполнить пробелы относительно эффективной практики корпоративного управления и расширить полномочия НБУ. До конца марта 2021 года согласно меморандуму Государственная аудиторская служба Украины с участием независимых аудиторов должна провести проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на борьбу с коронавирусом.

Напомним

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ .