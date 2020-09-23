Чистый убыток "Нафтогаза" за первое полугодие составил 11,5 млрд гривен

За шесть месяцев было добыто 7,2 млрд куб.м и реализовано 9,4 млрд куб. м природного газа.

Чистый убыток "Нафтогаза" за первое полугодие составил 11,5 млрд гривен
Фото: Радио Свобода

За первое полугодие 2020 года, которое закончилось 30 июня 2020 г., чистый убыток группы "Нафтогаз" составил 11,5 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что за шесть месяцев было добыто 7,2 млрд кубометров и реализовано 9,4 млрд кубометров природного газа. Поскольку за этот период произошло существенное падение цен на нефть и газ, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 15,6 млрд гривен. Общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, превысила 75,5 млрд гривен.

"Общая сумма дивидендов, уплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 млрд грн, которые включительно с 8,5 млрд грн дивидендов, подписанных в 2019 году, составили 95% чистой прибыли за 2019 год", - говорится в сообщении.

Фото: naftogaz.com

"В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, значительным падением цен на газ и спроса, Нафтогаз смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашем акционеру - государству Украина", прокомментировал финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил.

Напомним, в апреле "Нафтогаз" отчитался о снижении зарплат и премий руководству в 2,1 раза за год.

26 декабря прошлого года Кабинет министров распорядился о досрочной выплате "Нафтогазом" 8,5 млрд гривен дивидендов из чистой прибыли, полученной компанией за девять месяцев 2019 года. Глава НАК Андрей Коболев сразу же отчитался, что решение правительства выполнено. За 9 месяцев 2019 года консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 21,3 млрд гривен.

Дивиденды "Нафтогаза" за 2018 год составили 12,25 млрд гривен. Решение об их выплате было принято общим собранием акционеров компании и утверждено правительством в апреле 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под ВислойЧтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой
Блок рекламы


Похожие новости
В первом полугодии Интерпайп торговал трубами себе в убытокВ первом полугодии Интерпайп торговал трубами себе в убыток
В Киеве выделили 106 миллионов гривен на покупку необходимых медикаментов, - КличкоВ Киеве выделили 106 миллионов гривен на покупку необходимых медикаментов, - Кличко
Марченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДСМарченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДС
Hongqiao Group запустила на юге Китая алюминиевый проект за 5,9 млрд долл.Hongqiao Group запустила на юге Китая алюминиевый проект за 5,9 млрд долл.
2,2 млрд грн невыплаченных субсидий направят на ремонт дорог2,2 млрд грн невыплаченных субсидий направят на ремонт дорог
Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)
В Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчикВ Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчик
Генштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривенГенштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривен
Канада приготовила США ответные пошлины на 3,6 млрд долл.Канада приготовила США ответные пошлины на 3,6 млрд долл.
Общие убытки европейских авиаперевозчиков могут достичь 140 млрд евроОбщие убытки европейских авиаперевозчиков могут достичь 140 млрд евро
Последние новости
Подгружаем последние новости