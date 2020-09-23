Чистый убыток "Нафтогаза" за первое полугодие составил 11,5 млрд гривен

За шесть месяцев было добыто 7,2 млрд куб.м и реализовано 9,4 млрд куб. м природного газа.

За первое полугодие 2020 года, которое закончилось 30 июня 2020 г., чистый убыток группы "Нафтогаз" составил 11,5 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что за шесть месяцев было добыто 7,2 млрд кубометров и реализовано 9,4 млрд кубометров природного газа. Поскольку за этот период произошло существенное падение цен на нефть и газ, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 15,6 млрд гривен. Общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, превысила 75,5 млрд гривен.

"Общая сумма дивидендов, уплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 млрд грн, которые включительно с 8,5 млрд грн дивидендов, подписанных в 2019 году, составили 95% чистой прибыли за 2019 год", - говорится в сообщении.

Фото: naftogaz.com

"В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, значительным падением цен на газ и спроса, Нафтогаз смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашем акционеру - государству Украина", прокомментировал финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил.

Напомним, в апреле "Нафтогаз" отчитался о снижении зарплат и премий руководству в 2,1 раза за год.

26 декабря прошлого года Кабинет министров распорядился о досрочной выплате "Нафтогазом" 8,5 млрд гривен дивидендов из чистой прибыли, полученной компанией за девять месяцев 2019 года. Глава НАК Андрей Коболев сразу же отчитался, что решение правительства выполнено. За 9 месяцев 2019 года консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 21,3 млрд гривен.

Дивиденды "Нафтогаза" за 2018 год составили 12,25 млрд гривен. Решение об их выплате было принято общим собранием акционеров компании и утверждено правительством в апреле 2019 года.