Иранский экспорт стали упал из-за ужесточения государственного регулирования

Иранский экспорт стали упал из-за ужесточения государственного регулирования

По данным Iranian Steel Producers’ Association (ISPA), за первые пять месяцев текущего года по местному календарю (20 марта — 21 августа) национальный экспорт стали составил 2,96 млн т, что на 29% меньше, чем в тот же период годичной давности. По итогам четырех месяцев отставание достигало 32%.

При этом производство стали в Иране, наоборот, выросло. За те же пять месяцев до 21 августа в стране было выплавлено 11,82 млн т, что на 10% больше, чем годом ранее.

Согласно данным ISPA единственным видом стальной продукции, которую удалось продать за рубеж в больших объемах, чем в 2019 г., стала заготовка. Ее экспорт прибавил 7% по сравнению с мартом-августом прошлого года до 1,76 млн т.

В то же время, внешние поставки слябов упали на 56% до 452 тыс. т. Экспорт готового проката сократился на 49% до 744 тыс. т. При этом продажи арматуры снизились на 47% по сравнению с прошлогодними показателями, а листового проката — на 66%.

Хотя против иранских экспортеров стали действуют американские санкции, а потребление стальной продукции в мире упало из-за коронавируса, ISPA называет основной причиной падения экспорта ужесточение государственного регулирования. Экспортеры должны получать специальные разрешения в Министерстве промышленности, шахт и торговли.

По мнению ISPA, это положение значительно усложнило внешние поставки, особенно, для частных компаний, и должно быть отменено, чтобы повысить валютный доход государства.


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