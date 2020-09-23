В Китае ради экологии гасят доменные печи

В соответствии с принятой в 2018 г. программой администрации городского округа Тяньцзиня в китайской провинции Хэбэй по снижению уровня загрязнения окружающей среды на двух металлургических предприятиях выведены из эксплуатации четыре доменные печи совокупной мощностью около 4,4 млн т чугуна в год.



В частности, на комбинате Tianjin Zhasan Iron & Steel, входящем в группу Xintian Steel остановлены две печи объемом по 1260 куб. м и два 120-тонных конвертера. Закрытие комбината выведет с рынка более 3 млн т товарной заготовки и сортового проката в год.



Тоже две печи, но объемом в 630 и 580 куб м вывела из строя компания Tianjin Tianfeng Iron & Steel. На этом предприятии ранее выпускалось до 1,4 млн т чугуна, 2,2 млн т стали и 2 млн т горячекатаного листового проката в год.



В отличие от комбината Zhasan, который окончательно выводится из эксплуатации, Tianfeng в дальнейшем может возобновить работу как прокатное предприятие, получающее слябы извне.



