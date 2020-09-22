В НБУ назвали причины сокращения ВВП во втором квартале

Основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса.

В НБУ назвали причины сокращения ВВП во втором квартале
Фото: lcmedia.com.ua

Основными факторами падения реального ВВП Украины во II квартале 2020 года стало падение инвестиций и сокращение внутреннего спроса.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"По данным Государственной службы статистики, реальный ВВП во II квартале сократился на 11,4% в годовом измерении. Основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса. Весомым фактором также было падение инвестиций. В условиях пандемии граждане уменьшили потребительские расходы, а бизнес отложил новые проекты", - говорится в сообщении.

В НБУ заявили, что объемы экспорта товаров и услуг сократились, впрочем значительно меньшими темпами, чем импорт. С учетом этого вклад чистого экспорта в изменение ВВП был положительным.

"В разрезе видов деятельности во II квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики. Кроме существенного проседания аграрного сектора, углубился спад в промышленности, строительстве, IT, а также во всех секторах услуг", - отметили в Нацбанке.

Регулятор также сообщил, что в III квартале 2020 года ожидается постепенное восстановление экономики. Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

Напомним, экономика Украины во втором квартале упала более чем на 11% .Это самое большое квартальное падение ВВП с 2015 года.

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