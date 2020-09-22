В НБУ назвали причины сокращения ВВП во втором квартале
Основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса.
Основными факторами падения реального ВВП Украины во II квартале 2020 года стало падение инвестиций и сокращение внутреннего спроса.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
"По данным Государственной службы статистики, реальный ВВП во II квартале сократился на 11,4% в годовом измерении. Основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса. Весомым фактором также было падение инвестиций. В условиях пандемии граждане уменьшили потребительские расходы, а бизнес отложил новые проекты", - говорится в сообщении.
В НБУ заявили, что объемы экспорта товаров и услуг сократились, впрочем значительно меньшими темпами, чем импорт. С учетом этого вклад чистого экспорта в изменение ВВП был положительным.
"В разрезе видов деятельности во II квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики. Кроме существенного проседания аграрного сектора, углубился спад в промышленности, строительстве, IT, а также во всех секторах услуг", - отметили в Нацбанке.
Регулятор также сообщил, что в III квартале 2020 года ожидается постепенное восстановление экономики. Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.
Напомним, экономика Украины во втором квартале упала более чем на 11% .Это самое большое квартальное падение ВВП с 2015 года.