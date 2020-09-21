Венчурные инвестиции в финтех составляют $20 миллиардов

Глобальные венчурные инвестиции в финтех составляют $20 млрд, или более 78% всех инвестиций. При этом процессы M&A в этом секторе приостанавливаются, отметила компания KPMG в отчете KPMG Pulse of Fintech.

Фото: psm7.com

Венчурные инвестиции остаются стабильными

Общая сумма инвестиций в финтех (VC, PE и M&A) в первой половине 2020 года составляет $ 25,6 млрд. Из них удельный вес (78,125%) принадлежит венчурным инвестициям. Если эта тенденция сохранится, такие инвестиции превзойдут предыдущие ежегодные рекордные показатели.

Дальнейшему укреплению активности венчурного капитала способствуют корпоративные соглашения. Они остались достаточно значительными — на них пришлось $12,2 млрд финтех-инвестиций во всем мире.

В I квартале 2020 году в США было зафиксирована рекордная стоимость венчурной корпоративной сделки, которая превысила $24 млрд.

Одновременно активность в сфере M&A снизилась во всех регионах мира — резкое падение объясняется масштабной деятельностью в сфере M&A, наблюдавшейся в 2018-2019 годах. В течение I полугодия 2020 года на мировые сделки M&A пришлось $4 млрд по сравнению с $ 8,57 млрд во II полугодии 2019 года.

Такое приостановление M&A отражает как общее замедление активности по сделкам, так и давление инвесторов о приостановлении крупнейших сделок с целью пересмотра оценки и склонности к риску, учитывая COVID-19.

Мировые инвестиции в Финтех значительно отстают от общей суммы инвестиций 2019 году в размере $150,4 млрд.

Регионы активности финтех-инвестиций

Наибольшая доля в общем объеме финтех-инвестиций на середину года пришлась на страны Северной и Южной Америки, где такие инвестиции составляли $12,9 млрд.

В I полугодии 2020 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе финтех-инвестиции составили $8,1 млрд, в то время как регион EMEA привлек финтех-инвестиций на сумму $4,6 млрд.

Сейчас в Северной и Южной Америке и регионе EMEA наблюдается новый рекордный годовой рост инвестиций в финтех. На конец I полугодия 2020 года Северная и Южная Америка привлекла венчурных инвестиций на сумму $9,3 млрд, Азия — $6,7 млрд, EMEA — $4 млрд.

Напомним