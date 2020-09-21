Укрпошта планирует в октябре привлечь 100 миллионов евро кредита

Украинский государственный почтовый оператор планирует в октябре подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Размер кредита – €100 млн, уточнил в эфире KSE Business Transformation Week генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, пишет Интерфакс-Украина .

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«Я очень надеюсь, что 1 октября мы подпишем первое в истории Укрпошты соглашение в 100 млн евро на построение новой логистической сети с ЕБРР и ЕИБ и по сути начнем строить новую Укрпошту», — сказал Смелянский.

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Игорь Смелянский подчеркнул, что последний сортировочный центр компания построила еще в 1980 году. По его мнению, на таком устаревшем оборудовании очень сложно конкурировать с такими рыночными игроками, как Нова Пошта.

Весной в Укрпоште заявляли, что намерены привлечь кредит до лета и направить привлеченные средства на проектирование и строительство трех-четырех терминалов, а также на автоматизацию около 30 депо.