Президент обещает привлечь австрийские инвестиции для Карпат

Президент Украины Владимир Зеленский планирует привлечь австрийский бизнес для развития карпатских курортов. Об этом он заявил во время поездки по Львовской области, пишет nv.ua.

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Что заинтересовало австрийских бизнесменов

Представители австрийского бизнеса готовы участвовать в развитии инфраструктуры Карпат, в частности в строительстве горнолыжных курортов.

Президент Зеленский отметил, что благодаря горнолыжным курортам Австрия ежегодно получает €15 млрд.

Во время официального визита в Австрию Зеленский провел встречу с представителями местного бизнеса, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос развития Карпат. По словам президента, австрийский бизнес заинтересовался развитием этого направления в Украине.

«Для нас это очень важно, для меня лично. Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийские бизнесы, которые являются специалистами в этом направлении», — сообщил Зеленский.

Что готова сделать Украина

Президент также отметил, что Украина готова обеспечить инфраструктуру. Он напомнил, что в Карпатах продолжается масштабный ремонт дорог.

«Дороги мы делаем, не дожидаясь этих важных инвестиционных проектов», — отметил президент.