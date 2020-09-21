Hongqiao Group запустила на юге Китая алюминиевый проект за 5,9 млрд долл.

Hongqiao Group запустила на юге Китая алюминиевый проект за 5,9 млрд долл.

Китайская частная металлургическая компания Hongqiao Group запустила первую очередь своего алюминиевого комплекса в провинции Юньнань на юге страны.

Проект общей стоимостью около 40 млрд юаней (5,9 млрд долл.) реализуется компанией Shandong Weiqiao Pioneering Group, входящей в группу Hongqiao, и предусматривает перенос в Юньнань трети производственных мощностей корпорации – порядка 2,03 млн т в год.

Ранее все алюминиевые заводы Hongqiao находились в провинции Шаньдун и использовали электроэнергию, полученную на угольных энергоблоках. В Юньнани же группа может воспользоваться энергией местных гидроэлектростанций.

Мощность первой очереди нового комбината составляет около 1 млн. т в год. Hongqiao пока не определилась со сроками строительства второй очереди, но заявляют, что проект будет завершен к 2025 г.

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