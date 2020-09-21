Hongqiao Group запустила на юге Китая алюминиевый проект за 5,9 млрд долл.

Китайская частная металлургическая компания Hongqiao Group запустила первую очередь своего алюминиевого комплекса в провинции Юньнань на юге страны.



Проект общей стоимостью около 40 млрд юаней (5,9 млрд долл.) реализуется компанией Shandong Weiqiao Pioneering Group, входящей в группу Hongqiao, и предусматривает перенос в Юньнань трети производственных мощностей корпорации – порядка 2,03 млн т в год.



Ранее все алюминиевые заводы Hongqiao находились в провинции Шаньдун и использовали электроэнергию, полученную на угольных энергоблоках. В Юньнани же группа может воспользоваться энергией местных гидроэлектростанций.



Мощность первой очереди нового комбината составляет около 1 млн. т в год. Hongqiao пока не определилась со сроками строительства второй очереди, но заявляют, что проект будет завершен к 2025 г.



