Украина на 90% готова к отопительному сезону — Шмыгаль
По состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие. Об этом премьеру Денису Шмыгалю доложили на заседании Антикризисного энергетического штаба, передает
Запасы газа
«Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа», — отметил Шмыгаль.
Премьер-министр поручил председателям ОГА, Министерству развития громад и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и НАК «Нафтогаз Украины» оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.
По итогам заседания Шмыгаль также поручил руководителям областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.
Напомним
- Согласно международным обязательствам с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО.
Ранее в Нафтогазе заявили, что цена на газ снизилась в апреле на 15% и в июне на 6%.
- С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязанность полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.
- В начале сентября «Нафтогаз» на официальном сайте сообщил, что в некоторых украинских городах своевременный старт отопительного сезона под угрозой из-за долгов 98 производителей тепла.