Украина на 90% готова к отопительному сезону — Шмыгаль

По состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие. Об этом премьеру Денису Шмыгалю доложили на заседании Антикризисного энергетического штаба, передает Правительственный портал .

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Запасы газа

«Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поручил председателям ОГА, Министерству развития громад и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и НАК «Нафтогаз Украины» оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

По итогам заседания Шмыгаль также поручил руководителям областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.

Напомним

Согласно международным обязательствам с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО.

Ранее в Нафтогазе заявили, что цена на газ снизилась в апреле на 15% и в июне на 6%.