В Кабміні назвали дату старту опалювального сезону 2022/2023 років

Майбутній опалювальний сезон розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Опалювальний сезон в Україні розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов", - зазначив він.

За словами міністра, готовність України до нового опалювального сезону на сьогодні наближається до 70%.

"Ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", - розповіві він.

За даними Мінінфраструктури, станом на 11 серпня внаслідок збройної агресії Росії на території України уражені 327 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме:

316 котельних (304 пошкоджено та 12 зруйновано),

10 ТЕЦ (6 пошкоджено і 4 зруйновано),

1 ТЕС.

Вже відновлено 158 об’єктів теплопостачання (156 котельних та 2 ТЕЦ у м. Миколаїв та м. Суми), або 48,3 % від загальної кількості уражених об’єктів.

Нагадаємо, 19 липня Уряд затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії (ПСО). Це дозволить забезпечити цінову стабільність у сфері теплопостачання під час опалювального сезону 2022/23 років.

13 липня Уряд виділив 1,4 млрд грн на формування запасу резервного обладнання та матеріалів для забезпечення оперативної допомоги громадам під час опалювального сезону та спрямував 286 млн грн з резервного фонду на відновлення теплопостачання в Кременчуці, Охтирці та Чернігові.