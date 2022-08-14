В Кабміні назвали дату старту опалювального сезону 2022/2023 років
Готовність до зими становить близько 70 відсотків.
Майбутній опалювальний сезон розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону.
"Опалювальний сезон в Україні розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов", - зазначив він.
За словами міністра, готовність України до нового опалювального сезону на сьогодні наближається до 70%.
"Ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", - розповіві він.
За даними Мінінфраструктури, станом на 11 серпня внаслідок збройної агресії Росії на території України уражені 327 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме:
316 котельних (304 пошкоджено та 12 зруйновано),
10 ТЕЦ (6 пошкоджено і 4 зруйновано),
1 ТЕС.
Вже відновлено 158 об’єктів теплопостачання (156 котельних та 2 ТЕЦ у м. Миколаїв та м. Суми), або 48,3 % від загальної кількості уражених об’єктів.
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