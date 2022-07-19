Кабмін визначився із вартістю газу для виробництва тепла населенню до кінця опалювального сезону

Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованої ціни на природний газ для виробників теплової енергії до 31 травня 2023 року. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

"Звичайно, що продовжується і активна підготовка до опалювального сезону. Приймаємо рішення, згідно з яким «Нафтогаз» продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що незмінна ціна "блакитного палива" для теплокомуненерго дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду.

Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року.

Нагадаємо, у червні Кабмін встановив пільгову ціну на газ, але лише для постачальників гарячої води і лише на наступні два місяці: з 1 червня до 31 липня.

Увесь цей час питання ціни на газ для виробництва тепла залишалося підвішеним і неабияк турбувало теплопостачальників.