Київщині бракує 600 млн грн для завершення підготовки до опалювального сезону

Водночас в КОВА заспокоюють, що стан підготовки Київської області до опалювального сезону сягнув фінального етапу й становить 90%, інформує ZN.ua.

Київщині бракує 600 млн грн для завершення підготовки до опалювального сезону
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Київська область очікує 600 мільйонів гривень від уряду на капітальні видатки, що дасть змогу завершити роботи з підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

Він запевнив, що гроші будуть найближчими днями.

«Урядом було виділено 400 мільйонів гривень на поточні ремонтні роботи в Київській області — заміна вікон, ремонт покрівлі або дверей. Окрім цього 87 мільйонів з обласного бюджету було виділено на ті громади, які найбільше постраждали — Ірпінська, Макарівська, Бучанська, Гостомельська, яка, до речі, на 1-му місці серед громад області по пошкодженням. І вже найближчими днями ми очікуємо додаткового виділення від уряду 600 мільйонів гривень з резервного фонду, які вже будуть безпосередньо йти на капітальні видатки нашої області. Це дасть змогу завершити роботи щодо підготовки до опалювального сезону», - наголосив Олексій Кулеба.

Крім того, 26 тисяч об’єктів пошкоджено у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.


Лія Ільченко, ZN.ua





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