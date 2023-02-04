"План Маршала" для України: в НБУ розповіли про рівень підготовки

В Нацбанку не очікують швидкого відновлення країни.

Відповідно до базового макропрогнозу розвитку економіки України від Нацбанку, імовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України ("плану Маршала") поки що становить менше 15%. Про це йдеться у останньому "Інфляційному звіті" НБУ.

Зазначається, що повоєнні плани відновлення України наразі передбачають тісну співпрацю з міжнародними кредиторами та донорами. Потрібно сотні мільярдів доларів.

"Масштабні надходження коштів на відбудову не закладено в припущення базового сценарію макроекономічного прогнозу, адже акумуляція таких ресурсів та деталізація відповідної програми наразі тривають", - йдеться у документі.

За очікуваннями НБУ, започаткування такого проекту в короткостроковій перспективі разом з євроінтеграційними реформами значно прискорить темпи економічного зростання.

Доходи населення зростатимуть значно швидше, ніж передбачалося в базовому сценарії, що обумовлюватиме посилення фундаментального інфляційного тиску. Проте його компенсуватимуть курсові ефекти через приплив валюти в країну та зниження премії за ризик.

"Це дасть змогу НБУ раніше почати цикл пом’якшення монетарної політики", - йдеться в огляді.


Олена Середа, ZN.ua





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