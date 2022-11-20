Найбільшому столичному постачальнику тепла бракує пересувних котелень, закуплено менше чверті

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради "Київтеплоенерго" оголосило тендер на закупівлю дизельних транспортабельних котельних очікуваною вартістю 271,77 млн грн. Відповідне оголошення оприлюднене в системі Prozorro.

Закупівля розбита на 8 лотів для різних районів Києва.

Зокрема, планується закупити 35 транспортабельних дизельних котельних встановленою тепловою потужністю 0,6 МВт, виготовлених не раніше 2022 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на тендері – 25 листопада.

Як повідомляли ЗМІ , на початку жовтня "Київтеплоенерго" змогло визначити переможця у тендерах на постачання лише 12 котелень за 59 млн грн, хоча планувало закупити 55 транспортабельних котелень очікуваною вартістю 331 млн грн.

Нагадаємо, ще влітку на закупівлю мобільних котелень в Україні Уряд виділилив 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїли. ПРо це в інтерв'ю ZN.UA розповів виконавчийдиректор Асоціації міст України (АГУ) Олександр Слобожан, з яким поговорила Інна Ведернікова.

У жовтні повідомлялося, що в Києві на випадок непередбачуваних ситуацій під час майбутнього опалювального сезону лише планують використовувати мобільні котельні, що працюють на дизельному паливі, та розгортати пункти обігріву у разі надзвичайної ситуації. Про це розповідав ZN.UA заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

При цьому, на момент інтерв'ю із заступником Кличка, в Києві вже розпочався опалювальний сезон.