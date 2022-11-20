Найбільшому столичному постачальнику тепла бракує пересувних котелень, закуплено менше чверті

25 листопада "Київтеплоенерго" зробить чергову спробу докупити необхідне обладнання, інформує ZN.ua.

Найбільшому столичному постачальнику тепла бракує пересувних котелень, закуплено менше чверті
© Pixabay

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради "Київтеплоенерго" оголосило тендер на закупівлю дизельних транспортабельних котельних очікуваною вартістю 271,77 млн грн. Відповідне оголошення оприлюднене в системі Prozorro.

Закупівля розбита на 8 лотів для різних районів Києва.

Зокрема, планується закупити 35 транспортабельних дизельних котельних встановленою тепловою потужністю 0,6 МВт, виготовлених не раніше 2022 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на тендері – 25 листопада.

Як повідомляли ЗМІ, на початку жовтня "Київтеплоенерго" змогло визначити переможця у тендерах на постачання лише 12 котелень за 59 млн грн, хоча планувало закупити 55 транспортабельних котелень очікуваною вартістю 331 млн грн.

Нагадаємо, ще влітку на закупівлю мобільних котелень в Україні Уряд виділилив 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїли. ПРо це в інтерв'ю ZN.UA розповів виконавчийдиректор Асоціації міст України (АГУ) Олександр Слобожан, з яким поговорила Інна Ведернікова.

У жовтні повідомлялося, що в Києві на випадок непередбачуваних ситуацій під час майбутнього опалювального сезону лише планують використовувати мобільні котельні, що працюють на дизельному паливі, та розгортати пункти обігріву у разі надзвичайної ситуації. Про це розповідав ZN.UA заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

При цьому, на момент інтерв'ю із заступником Кличка, в Києві вже розпочався опалювальний сезон.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Україна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 разаУкраїна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 раза
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тініПодатки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні
Блок рекламы


Похожие новости
На закупівлю мобільних котелень виділили 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїлиНа закупівлю мобільних котелень виділили 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїли
Зі збанкрутілої криптобіржі FTX зникло щонайменше $1 мільярд клієнтських коштів — ReutersЗі збанкрутілої криптобіржі FTX зникло щонайменше $1 мільярд клієнтських коштів — Reuters
Цього року Україна отримала близько 80 млрд євро допомоги. Це на 14% менше за військовий бюджет РФЦього року Україна отримала близько 80 млрд євро допомоги. Це на 14% менше за військовий бюджет РФ
Пенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроектуПенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроекту
Скільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцялиСкільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцяли
"Смішні" пенсії: скільки українців отримують виплати менше ніж 3000 гривень на місяць"Смішні" пенсії: скільки українців отримують виплати менше ніж 3000 гривень на місяць
Мінімальна пенсія у громадян, яким бракує страхового стажу, стала вищоюМінімальна пенсія у громадян, яким бракує страхового стажу, стала вищою
Київщині бракує 600 млн грн для завершення підготовки до опалювального сезонуКиївщині бракує 600 млн грн для завершення підготовки до опалювального сезону
Зниження зарплат в Україні: хто почав отримувати менше мінімалки під час війниЗниження зарплат в Україні: хто почав отримувати менше мінімалки під час війни
У новому держбюджеті не закладено зменшення податків – ЖелезнякУ новому держбюджеті не закладено зменшення податків – Железняк
Последние новости
Подгружаем последние новости