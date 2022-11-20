Найбільшому столичному постачальнику тепла бракує пересувних котелень, закуплено менше чверті
25 листопада "Київтеплоенерго" зробить чергову спробу докупити необхідне обладнання, інформує
Комунальне підприємство виконавчого органу Київради "Київтеплоенерго" оголосило тендер на закупівлю дизельних транспортабельних котельних очікуваною вартістю 271,77 млн грн. Відповідне
Закупівля розбита на 8 лотів для різних районів Києва.
Зокрема, планується закупити 35 транспортабельних дизельних котельних встановленою тепловою потужністю 0,6 МВт, виготовлених не раніше 2022 року.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на тендері – 25 листопада.
Як
Нагадаємо, ще влітку на закупівлю мобільних котелень в Україні Уряд виділилив 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїли. ПРо це в інтерв'ю ZN.UA розповів виконавчийдиректор Асоціації міст України (АГУ) Олександр Слобожан, з яким поговорила Інна Ведернікова.
У жовтні повідомлялося, що в Києві на випадок непередбачуваних ситуацій під час майбутнього опалювального сезону лише планують використовувати мобільні котельні, що працюють на дизельному паливі, та розгортати пункти обігріву у разі надзвичайної ситуації. Про це розповідав ZN.UA заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
При цьому, на момент інтерв'ю із заступником Кличка, в Києві вже розпочався опалювальний сезон.