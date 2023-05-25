Три чверті вітрогенерації України - окуповані РФ

У вітряків вироблення струму впало в 2,3 рази.

За даними «Української вітроенергетичної асоціації», із 1755 МВт потужностей вітрогенерації у зоні окупації знаходиться 1317 МВт, тобто три чверті вітряків. Хоча прямі руйнування загалом не критичні, але були розстріли артилерією і навіть пряме влучення в установку крилатої ракети. Втрати солярників виявилися меншими, хоча й вони втратили понад 20% потужностей. Про це пише Ігор Маскалевич у матеріалі "В Україні запущено велику ВЕС. Думаєте, гроші на вітер?", інформує ZN.ua .

© ДТЕК

У вітряків вироблення струму впало в 2,3 рази, до 1,66 млрд кВт·год. Цифра погана, але більша, ніж могла б бути. Станції почали запускати ще минулого літа. Взимку вітряки вже зробили пристойний внесок у роботу гостродефіцитної енергосистеми півдня. І почали будувати нові: за підсумками року ввели в експлуатацію вітроустановки потужністю 71 МВт у Миколаївській, Одеській та Івано-Франківській областях. Це разів на десять менше, ніж планувалося до війни, але тут важливим є сам факт будівництва.

За даними аналітиків ДТЕК на 2030-й очікується наявність 5,7 млн кВт тих же вітряків - приріст у чотири рази. У планах є навіть трохи морських (офшорних) ВЕС — сумарно 300 МВт, причому через десяток років. А ось на перспективи будівництва нових сонячних електростанцій, причому всіма гравцями, у ДТЕК дивляться набагато песимістичніше - лише 2,7 млн МВт. Причому сама компанія нічого нового «солярного» будувати не збирається.