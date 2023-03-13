Росія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRI

Росія залишається одним із найбільших експортерів озброєнь. При цьому, у порівнянні з 2013-2017 роками її частка за період з 2018 по 2022 рік зменшилася на 6% - з 22% до 16%. За 10 років цей показник впав на 10%. Експерти прогнозують і подальше падіння експорту зброї з Росії до інших країн через війну проти України та введення санкцій. Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Найбільшими імпортерами російської зброї в період за останні п'ять років стали Індія (31%), Китай (23%) та Єгипет (9,3%). Загалом Росія за цей час продала озброєння 47 країнам.

Лідером із продажу зброї залишаються США – експорт американських озброєнь збільшився на 14% за минулу п'ятирічку і сьогодні 40% світового експорту озброєнь припадає саме на цю країну. Також у п'ятірці найбільших експортерів озброєнь – Франція, Китай та Німеччина. На ці країни у 2018-2022 роках припало 76% світових продажів зброї.

Найбільші імпортери зброї – Індія, Саудівська Аравія, Катар, Австралія та Китай . У 2018-2022 роках на ці країни припало 36% світових закупівель зброї. Щодо Європи, то країни-члени НАТО за останні п'ять років імпортували 65% озброєння.

Якщо говорити про Україну, то до 2022 року наша держава майже не закуповувала зброю. Та після вторгнення Росії Україна стала третім за величиною імпортером основних видів озброєнь після Катару та Індії, а також посіла 14-те місце у рейтингу імпортерів зброї за 2018–2022 роки.