Индийская SAIL решила избавиться от простаивающих активов

Индийская SAIL решила избавиться от простаивающих активов

Пандемия коронавируса заставила правительство Индии по-новому взглянуть на простаивающие металлургические заводы SAIL и постоянно терпящие убытки непрофильные активы компании.

Министерство стали поручило крупнейшей государственной сталелитейной компании Индии (SAIL) выявить неиспользуемые активы и детально разработать планы по монетизации таких активов. Государственную компанию также попросили продать свои инвестиции в совместные предприятия и предприятия по переработке стали.

Этот шаг направлен на то, чтобы позволить компании сосредоточиться на своей основной деятельности и стать чистой сталелитейной и горнодобывающей компанией.

"SAIL попросили ускорить процесс выявления простаивающих активов и выведенных из эксплуатации предприятий с точки зрения их монетизации", - говорится в недавней записке Министерства стали для кабинета министров.

В первой половине года SAIL заявила об огромных потерях, связанных с пандемией коронавируса. Несколько ее заводов были полностью остановлены, а ряд предприятий уже невозможно будет перезапустить.

Однако уже в августе этого года компания SAIL продала 1,43 млн тонн стали, что на 35% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

Согласно своему годовому отчету за 2018-19 гг., SAIL уже инициировала действия по закрытию или выходу из некоторых совместных предприятий, а также дочерних компаний, которые либо не работают, либо не работают.

Простаивающие активы SAIL могут включать ее металлургический завод Висвесварая (VISP) в Бхадравати, производство которого остановилось более чем на пару лет назад. Наряду с VISP, в октябре 2016 года правительство дало свое «принципиальное» одобрение на стратегическое изъятие инвестиций в два других подразделения - Салемский металлургический завод (SSP) в Салеме и завод легированных сталей (ASP) в Дургапуре.

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