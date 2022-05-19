Общая сумма арестованных активов РФ и Беларуси достигает 30 миллиардов — БЭБ

Бюро экономической безопасности обеспечило арест активов РоSSийской федерации и республики Беларусь, общей стоимостью более 30 миллиардов. Об этом сообщил директор Бюро Вадим Мельник в фейсбуке.

Общая сумма арестованных активов РФ и Беларуси достигает 30 миллиардов — БЭБ
Фото: antikor.com.ua

Арест активов

В частности, речь идет о:

  • корпоративных правах и активах горно-обогатительного комбината, осуществлявшего добычу титаносодержащего сырья, 17800 вагонов ориентировочной стоимостью около 15 млрд, из них 1625 вагонов с товарно-материальными ценностями стоимостью около 3 млрд, более 160 единиц автомобилей и спецтехники — 220 млн грн.

  • активы одного из финансовых учреждений в сумме свыше 12,4 млрд грн.

«В первую очередь, эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству», — считает он.

Какое имущество можно национализировать

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора.

Государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество (активы), которые находятся или зарегистрированы на территории Украины.

Изъятие роSSийских активов осуществляется без возмещения. Кто попадет в список для дальнейшей конфискации будет определять Кабинет министров.

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