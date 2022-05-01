Китай обсудил с банками защиту активов от санкций США - Financial Times
Власти КНР предусмотрительно ищут способ, чтобы избежать экономического ущерба, информирует
Правительство Китая всерьез опасается введения экономических ограничений со стороны США. Местные власти провели экстренную встречу с местными и зарубежными банками, где обсуждались механизмы защиты активов от возможных санкций.
По информации издания
Напомним, что Китай обвиняли в слишком мягком отношении к РФ. Кроме того, власти США и многих стран Европы были возмущены тем фактом, что после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Китай отправлял в пророSSийскую Сербию современные системы ПВО.