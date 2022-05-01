Китай обсудил с банками защиту активов от санкций США - Financial Times

Правительство Китая всерьез опасается введения экономических ограничений со стороны США . Местные власти провели экстренную встречу с местными и зарубежными банками, где обсуждались механизмы защиты активов от возможных санкций.

По информации издания Financial Times , китайские регулирующие органы ищут способ оградить собственную экономику от санкций, подобных тем, которые были наложены США и ЕС на РоSSию. На внутренней встрече, прошедшей 22 апреля, приняли участие представители Центрального банка и Министерства финансов Китая, а также руководители местных и международных банков. Ее подробности пока остаются неизвестными.