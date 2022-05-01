Китай обсудил с банками защиту активов от санкций США - Financial Times

Власти КНР предусмотрительно ищут способ, чтобы избежать экономического ущерба, информирует ZN.ua.

Правительство Китая всерьез опасается введения экономических ограничений со стороны США. Местные власти провели экстренную встречу с местными и зарубежными банками, где обсуждались механизмы защиты активов от возможных санкций.

По информации издания Financial Times, китайские регулирующие органы ищут способ оградить собственную экономику от санкций, подобных тем, которые были наложены США и ЕС на РоSSию. На внутренней встрече, прошедшей 22 апреля, приняли участие представители Центрального банка и Министерства финансов Китая, а также руководители местных и международных банков. Ее подробности пока остаются неизвестными.

Напомним, что Китай обвиняли в слишком мягком отношении к РФ. Кроме того, власти США и многих стран Европы были возмущены тем фактом, что после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Китай отправлял в пророSSийскую Сербию современные системы ПВО.


Александр Кричковский, ZN.ua

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