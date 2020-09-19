В банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентов

Будьте бдительны: в банкоматах ПриватБанка участились кражи

Клиенты ПриватБанка все чаще жалуются, что у них стали пропадать деньги с карты. Причем средства пропадают не из-за телефонного общения доверчивого клиента с мошенником, в ходе которого он может рассказать злоумышленнику все: от пин-кода карты до своего любимого блюда. Деньги стали пропадать именно из банкоматов. Причем с наступлением карантина такие случаи участились.

Заместитель руководителя Ассоциации «ЕМА» Олеся Данильченко поделилась с gsminfo разведанными секретами воров - как можно украсть деньги с банковской карты. По словам специалистки 16% умельцев, специализирующихся на краже денег из банков, используют именно банкоматы.

Будьте бдительны: в банкоматах ПриватБанка участились кражи

Итак, какие существуют способы краж денег из банкоматов

Для краж денег через терминалы воры используют три способа: физический, кэш-треппинг и скимминг.

Физический - самый примитивный способ, требующий только применение силы. Грабители просто взламывают банкомат и выгребают оттуда все, что там есть. Клиенты в этом случае не страдают, теряет деньги только банк. За квартал в Украине несколько раз грабят банкоматы таким образом. Причем с началом карантина воры стали увлекаться этим чаще.

Кэш-треппинг - это замена модуля выдачи наличных. Деньги, которые отсчитывают банкомат, не выдаются клиенту, а попадают в специальную полость. Это довольно редкий способ "модификации" банкомата. Воры используют его редко, не чаще, чем несколько десятков раз в квартал. И такие случаи становятся реже из-за того, что системы безопасности банкоматов не стоят на месте, значит прокрутить такую сделку все труднее.

Скимминг - тоже пока редкий вид кражи, но он, наоборот, только набирает популярность. При этом способе на модуль, который считывает данные с карты, устанавливается пиратское оборудования. Кроме того, где-то в удобном месте незаметно устанавливается миниатюрная видеокамера, которая фиксирует пин-код карты. Далее на основе полученных данных воры создают дубликат карточки и спокойно снимают с нее деньги. С начала карантина воры воспользовались таким способом уже два десятка раз.

Олеся Данильченко говорит, что из-за таких краж от начала карантина ворам уже удалось вытащить из банкоматов 540 000 гривен.

Напомним, в начале текущего года в Сети появилась информация, что ПриватБанк иногда списывает с клиентов дополнительные суммы. То есть они берут, к примеру, тысячу гривен, а с их карточки исчезает 1200.


: Марченко Любов, Тудей

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