СБУ разоблачила группу мошенников. Воровали деньги с карт (фото)

В Мелитополе Запорожской области сотрудники СБУ заблокировали деятельность организованной группировки, участники которой похищали средства с банковских счетов украинцев и иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Как действовали мошенники

Следствие установило, что преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл-центр, где «работало» 54 оператора.

Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-кодах, номерах и пин-кодах платежных карт.

После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные им банковские счета.

Для «работы» с клиентами банков из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

По оперативной информации, участники группировки похищали ежемесячно более 3 млн грн.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 единиц телекоммуникационного оборудования, почти 60 000 грн, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Напомним