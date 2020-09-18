Нефть подорожает в 2021 году. Аналитики Citigroup спрогнозировали, как вырастут цены

Аналитики американского банка Citigroup положительно настроены касательно восстановления рынка нефти в 2021 году. Согласно базовому сценарию экспертов финансового учреждения, цена сырья будет расти благодаря восстановлению баланса спроса и предложения и уменьшению запасов ресурса. Об этом пишет Bloomberg.

Нефть подорожает в 2021 году. Аналитики Citigroup спрогнозировали, как вырастут цены

К концу 2021 года цена нефти Brent поднимется до 60 долларов за баррель, а сырье марки WTI подорожает до 58 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Эда Морса, начальника департамента сырьевых рынков Citigroup.

Рынок нефти 2020

В течение последних нескольких недель темпы падения запасов нефти замедлились, поскольку пандемия коронавируса все еще давит на нефтяную сферу, а страны ОПЕК+ ослабляют условия нефтедобычи. Именно эти факторы привели к падению стоимости Brent в сентябре примерно на 12%.

По мнению Эда Морса, благодаря росту мировой экономики спрос на нефть вернется к уровню 2019 – 101 млн баррелей в сутки. Эксперт отметил, что при таком сценарии восстановления экономики, вышеупомянутого показателя спроса удастся достичь к концу 2021 года.

Цены на нефть. Прогнозы

Сегодня нефть марки Brent стоит чуть больше, чем 40 долларов за баррель. По прогнозам Citigroup, в 2020 году котировки сырья будут расти с этого уровня (40 долларов за баррель).

По мнению аналитиков банка, средняя цена Brent в четвертом квартале 2020 года достигнет 48 долларов за баррель. В 2021 году стоимость сырья этой марки составит около 55 долларов за баррель.

Морс утверждает, что главными драйверами, которые повлияют на рост потребления нефти в ближайшее время станут такие:

  • увеличение спроса на нефть для производства нефтехимических продуктов;

  • рост спроса на бензин и его потребление.

Спрос на нефть

В Citigroup настроены довольно оптимистично относительно рынка нефти и перспектив его восстановления. Они считают, что цены на сырье в 2020 году особо не изменятся, а в следующем году уже стоит ожидать их стремительный рост.

В то же время на спрос будет влиять неопределенность относительно развития мировой экономики, так как неизвестно, когда появится вакцина от коронавируса и пандемия прекратит распространяться.

По прогнозам аналитиков, мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на 8-10 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом.

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