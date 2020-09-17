НБУ назвал банки, которые вскоре подключатся к BankID

До конца 2020 года вся первая десятка банков подключится к системе BankID НБУ.

НБУ назвал банки, которые вскоре подключатся к BankID
Фото: vezha.net.ua

О таких планах банков сообщил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан во время круглого стола «BankID и что ждет банки после присоединения к системе мобильных операторов», пишет Finclub.

«Мы планируем, что к концу этого года первая десятка банков будет участниками системы BankID. Мы смотрим на банки как на абонентов-идентификаторов, которые проводят идентификацию клиентов и готовы отдавать другим участникам системы идентификационные данные клиентов», — рассказал топ-менеджер НБУ.

При этом Шабан уточнил, что передача данных осуществляется только по инициативе и с согласия владельцев данных — физических лиц.

Кто подключился к BankID

На текущий момент из десяти крупнейших банков подключили BankID только половина: Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, ОТП Банк.

В презентации НБУ указано, что среди банков, которые находятся на разных этапах подключения и интеграции с системой BankID, есть Райффайзен Банк Аваль и Укрсиббанк.

Эти учреждения входят в топ-10 банков по активам, как и Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сбербанк.

Всего сейчас готовятся к подключению 10 банков, среди которых также в презентации НБУ упомянутые Правэкс Банк, Айбокс Банк и Окси Банк.

На текущий момент в системе BankID НБУ участвуют 46 учреждений: 21 банк и 25 учреждений, которые предоставляют услуги, получая от банков идентификационные данные (из них 11 некоммерческих абонентов и 14 коммерческих).

21 банк — это меньше трети от действующих 74 банков.

«Но на эти банки приходится 87% держателей платежных карт», — подчеркнул Алексей Шабан.

Что такое BankID

BankID — это система Национального банка, обеспечивает осуществление электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут легко и безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

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