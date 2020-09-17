С начала года банки выдали «теплые» кредиты на сумму более 1 миллиарда

Банки выдали частным лицам и ОСМД более 1 млрд грн на энергоэффективные мероприятия, сообщаетГосэнергоэффективности.

С начала года банки выдали «теплые» кредиты на сумму более 1 миллиарда
Фото: hotline.finance

Всего за шесть лет действия программы около 850 тыс. украинцев инвестировали в энергоэффективные мероприятия более 8,6 млрд грн. За этот период государство предоставило 3,2 млрд грн «теплых кредитов».

В Госэнергоэффективности добавили, что при поддержке Минэнерго уже разработан и подан на рассмотрение правительства проект решения о продлении и расширении программы на 2021 год.

«Этот позволит снять барьеры для ЭСКО-закупок и продолжить заключение энергосервисных договоров. В то же время мы работаем над расширением этого инструмента для модернизации объектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, электрических сетей и сетей природного газа», – заявил врио главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

История вопроса

В госбюджете на 2020 год на «теплые кредиты» было выделено 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.

31 марта Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы «Теплые кредиты», а Госэнергоэффективности начало заключать договоры с государственными банками для старта кредитования по программе.

6 апреля Приватбанк начал кредитовать по программе «Теплые кредиты» ОСМД и ЖСК. Займы предоставляются на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

В мае 2020 года банки выдали более 330 млн грн «теплых кредитов» для населения и ОСМД на энергоэффективные цели.

Кроме программы «Теплые кредиты», в Украине работает государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.

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