Банки потеряли $635 миллиардов капитализации на фоне пандемии (исследование)

Крупные финансовые организации потеряли около $635 млрд рыночной капитализации на фоне пандемии коронавируса. К такому выводу пришли специалисты компании Buy Shares, проанализировав показатели 14 банков.

Банки потеряли $635 миллиардов капитализации на фоне пандемии (исследование)
Фото:buyshares.co.uk

Аналитики сконцентрировали внимание на изучении данных финансовых организаций в период с декабря 2019 года по август 2020 года.

Кто пострадал больше всего

Согласно наблюдениям Buy Shares, больше других за обозначенный период времени пострадал американский Wells Fargo. С декабря 2019 года по август 2020 года банк потерял 56,26% капитализации.

На втором месте, с результатом -46,16%, оказался испанский Banco Santander. Бронза досталась лидеру рыночной капитализации среди участников списка – американскому финансовому холдингу JP Morgan (-30,16%).

Лучший результат зафиксирован у японского Mizuho Financial Group. За обозначенный период времени финансовая организация потеряла 11,33% капитализации.

Причина потери капитализации

Команда Buy Shares считает, что причиной потери капитализации со стороны крупных финансовых организаций стал финансовый кризис. Последний проявился на фоне пандемии коронавируса.

Кризис, уверены исследователи, стал причиной дестабилизации мировых рынков и роста волатильности активов. По мнению специалистов, финансовый сектор больше других пострадал за обозначенный период времени.

Исследователи отметили, что многие банки, на фоне пандемии, обратили внимание на возможности имплементации технических решений на базе искусственного интеллекта и автоматизацию рабочих процессов.

Что с украинскими банками

За январь – июль платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн). В июле текущего года прибыль банков составила 4,6 млрд грн.

  • Самым прибыльным оказался государственный Приватбанк (прибыль составила 16,201 млрд грн).

  • Наибольший убыток показал государствнный Укрэксимбанк (2,243 млрд гривен).

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