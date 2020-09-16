Коболев подсчитал, сколько "Газпром" заплатит Украине за транзит газа в 2020 году

"Я думаю, в этом году цифра будет близка к $2 млрд", - сказал Коболев.

Коболев подсчитал, сколько "Газпром" заплатит Украине за транзит газа в 2020 году
Фото: Макс Левин

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает получить от ПАО "Газпром" около $2 млрд за транзит роSSийского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в 2020 году.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ефірі Youtube-канала журналистки Янины Соколовой во вторник вечером.

Я думаю, в этом году цифра будет близка к $2 млрд", - сказал Коболев.

Напомним, сегодня в Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. В Министерстве энергетики сообщили, что из-за аварии была перекрыта подача газа. Однако транзит природного газа в Европу обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах.

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